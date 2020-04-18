TOKAT Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKAT Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı - Son Dakika

TOKAT Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı

16 dakika önce

Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi Tokat'tan ayrıldıTOKAT'ta Cezayir'den gelen, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta gözetim altında tutulan 320 Türk vatandaşı14 günlük sürelerinin dolmasıyla birlikte evlerine uğurlandı.

TOKAT Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı, System.String[]

Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı

TOKAT'ta Cezayir'den gelen, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta gözetim altında tutulan 320 Türk vatandaşı14 günlük sürelerinin dolmasıyla birlikte evlerine uğurlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta KYK'ya ait yurtta 14 gün boyunca karantina altında tutulan 320 Türk vatandaşı sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurtlarında kalan ve ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere binerek şehirden ayrıldı.

Cezayir'den gelenlerde 14 gün süren karantina boyunca herhangi bir rahatsızlığı olmadığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Türk vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi devam ediyor. Tokat'a ilk kafile Cezair'den geldi, 308 vatandaşımız. Bunlardan 170'i Mehmet Emin Tokadi, 138'i ise Aydoğan Aydın Yurdunda 14 karantinada kaldılar. Bugün bu kafilelerimizi yolcu ediyoruz. Giderken herkes çok mutlu, teşekkür ederek gidiyorlar. Giderken ellerine maske, eldiven ve yollukları veriliyor. Şu anda yolcu ettiklerimizin arasında hiç bir pozitif hastaya veya basit gribal enfeksiyona bile rastlanmadı. Şu an sağ salim evlerine gönderiyoruz." dedi.

Beklentinin üzerinde karşılandıklarını ifade eden misafirlerden Bayram Kaya, "Günlerimiz çok güzel geçti, iyi baktılar. Beklediğimizin üzerinde güzel şeyler oldu, temizlik, yemek, gıda konusunda. İşçiler için 15 günlük bir tatil oldu diyebilirim. İşçi olarak çalışıyorum. Cezayir'den geldik. Hava yolu ile geldik. Tokat Valiliği ve AFAD Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Silaj Memiş ise, "Burada 14 gün karantinada kaldık. Arkadaşlar çok ilgilendi. Her şeyimizle ilgilendi, çok temiz geçti. Ailemize gidiyoruz. Hep ailemiz için sağlıklı kalalım." ifadelerini kullandı.

Karantina, Cezayir, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:31 Kaynak: DHA

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