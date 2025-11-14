Tokat'ta Yan Bakma Kavgası: 1 Ölü, 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tokat'ta Yan Bakma Kavgası: 1 Ölü, 3 Tutuklama

Tokat\'ta Yan Bakma Kavgası: 1 Ölü, 3 Tutuklama
14.11.2025 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 'yan baktın' yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği "yan baktın" kavgasında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAN BAKTIN KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kent merkezindeki bir kafede "yan baktın" iddiasıyla başlayan tartışma, otoparkta cinayete dönüştü. Kenan Tayyip Yılmaz (23), 17 yaşındaki M.D.T. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan M.A.A. ve K.Ç. ise havaya ateş açarak mermilerden biri park halindeki araca isabet etti.

Silahla sosyal medyada poz veren çocuk, bir genci vahşice katletti: 3 tutuklama
Kenan Tayyip Yılmaz

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bıçak ve silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA SİLAHLA POZ VERMİŞ

Öte yandan 17 yaşındaki zanlı ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Zanlının daha önce, silahla verdiği pozu sosyal medyadan paylaştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Cinayet, Kavga, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tokat'ta Yan Bakma Kavgası: 1 Ölü, 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş davulları çalıyor Venezuela’ya saldırı planı Trump’a sunuldu Savaş davulları çalıyor! Venezuela'ya saldırı planı Trump'a sunuldu
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı 2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı
Polonya, Belarus sınırına ikinci bir bariyer daha inşa edecek Polonya, Belarus sınırına ikinci bir bariyer daha inşa edecek
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu Sedat Peker detayı bomba Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba
Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu
Şehit babası MHP’li başkana sarılıp “Beni Devlet Bahçeli’ye götürün“ dedi Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi

21:19
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
20:58
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
20:53
Şanlıurfa’da toz taşınımı Şehir resmen kızıla boyandı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı
20:12
Sedat Peker’in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi
19:42
Gazze’de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar Dünyaya hayati bir çağrıları var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var
19:19
23 yaşındaki işçinin feci ölümü Beton parçaları üzerine düştü
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 21:50:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Tokat'ta Yan Bakma Kavgası: 1 Ölü, 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.