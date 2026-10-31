Tokenize varlıklar DeFi’ye açılıyor: Yeni kullanım alanları, yeni riskler

Kamuya açık tokenize gerçek dünya varlıklarının büyüklüğü IMF verilerine göre yaklaşık 65 milyar dolara ulaştı. Bitget, Reality ve Keyring’in ortak araştırması ise tokenize hisselerin zincir üzerinde kurulan bir stratejiyle simülasyonda yıllık yaklaşık yüzde 7 net getiri sağladığını ortaya koydu.

TOKENİZASYONUN KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu (RWA), geleneksel finansal varlıkların blokzincir tabanlı sistemlerde temsil edilmesini sağlarken bu varlıkların nasıl kullanılabileceğine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Hisse senetleri ve borsa yatırım fonları gibi varlıkların dijital temsilleri, alım satımın yanı sıra teminat yönetimi ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında da değerlendiriliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim 2026 tarihli Küresel Finansal İstikrar Raporu’nda tokenizasyonun işlem ve mutabakat süreçlerinde yeni olanaklar yaratabileceğine dikkat çekti. Ancak rapora göre kamuya açık tokenize gerçek dünya varlıklarının büyüklüğü yaklaşık 65 milyar dolar. Bu rakam, yaklaşık 300 trilyon dolarlık küresel sermaye piyasalarının yanında oldukça küçük kalıyor.

IMF, tokenize piyasaların geleneksel piyasalara göre daha sığ ve daha oynak olduğunu, farklı platformlara dağılan likiditenin aynı varlığın farklı yerlerde farklı fiyatlardan işlem görmesine yol açabildiğini vurguladı. Raporda ölçeklenme için dört temel koşul öne çıkarıldı:

hukuki kesinlik,

düzenleyici netlik,

platformlar arası uyum,

güvenli mutabakat varlıkları.

TOKENLEŞTİRİLMİŞ HİSSELER VE DEFİ STRATEJİLERİ

Bu alandaki yeni araştırmalar, tokenleştirilmiş hisselerin merkeziyetsiz finans araçlarıyla birlikte nasıl kullanılabileceğini inceliyor. Bitget, Reality ve Keyring’in 28 Ekim’de yayımladığı ortak araştırma, “hisse baz stratejisi” (equity basis) olarak bilinen bir modelin tamamen zincir üzerinde nasıl kurulabileceğini ele aldı.

Modelde tokenize bir hissede uzun pozisyon, aynı hissenin vadeli sürekli (perpetual) kontratında ise karşı yönde kısa pozisyon alınıyor. Amaç, hisse fiyatındaki dalgalanmalara karşı korunurken fonlama oranı pozitif olduğunda fonlama ödemelerinden gelir elde etmek. Yapıda Reality’nin tokenize hisseleri, Keyring’in yalnızca uygunluğu doğrulanmış katılımcılara açık borç verme piyasaları, IPOR Fusion’ın zincir üstü kasa altyapısı ve 1Token’ın risk yönetimi araçları birlikte kullanılıyor.

15 Aralık 2025 ile 19 Ekim 2026 arasını kapsayan geriye dönük simülasyonda brüt fonlama primi yüzde 11 ile 14 arasında hesaplandı. Fonlama, işlem ve likidite maliyetleri düşüldükten sonra net yıllık getiri test döneminde yaklaşık yüzde 7, model dışı dönemde ise yaklaşık yüzde 4'te kaldı. Araştırma, bu rakamların gerçekleşmiş getiri değil tarihsel simülasyon olduğunu ve gelecekteki sonuçları garanti etmediğini vurguluyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen, “Tokenize hisseler, hisse alıp satmanın ötesinde fırsatlar açıyor” dedi. Chen, yatırımcıların bu varlıkları teminat olarak kullanabildiğini, türev ürünlerle birleştirebildiğini ve daha önce ayrı platformlar gerektiren stratejileri tek yapıda bir araya getirebildiğini söyledi.

Keyring’in kurucusu Alex McFarlane ise stratejinin tamamen zincir üzerinde kurulduğunda daha geniş bir yatırımcı kesimi için “daha şeffaf, programlanabilir ve erişilebilir” hale geldiğini belirtti.

YENİ KULLANIM ALANLARI, YENİ RİSKLER

Araştırma, bu tür stratejilerin önemli riskler taşıdığına da dikkat çekiyor:

Fonlama oranları negatife döndüğünde strateji zarar edebiliyor.

Teminat değerlemesindeki farklılıklar ve tasfiye riski ek maliyetlere yol açabiliyor.

Mutabakat gecikmeleri, güvenilir fiyatlama ihtiyacı ve yetersiz likidite sonuçları doğrudan etkiliyor.

IMF raporu da benzer bir noktaya işaret ediyor: Tokenize hisse işlemlerinin yarısından fazlası geleneksel piyasa saatleri dışında gerçekleşiyor, işlemlerin yaklaşık yüzde 80'i ise bir tam hisseden küçük tutarları kapsıyor. Bu tablo, piyasanın hâlâ büyük ölçüde küçük yatırımcı ağırlıklı ve sığ olduğunu gösteriyor.

Tokenleştirilmiş bir varlık, dayanak hissenin doğrudan sahipliğiyle her zaman aynı hukuki hakları sağlamıyor. Hakların kapsamı ihraç yapısına, saklama modeline ve yatırımcının bulunduğu ülkenin mevzuatına göre değişebiliyor. Tokenizasyonun DeFi’ye açılması varlıkların kullanım alanını genişletse de kaldıraç, likidite ve akıllı sözleşme risklerini de aynı yapının içine taşıyor.

Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Tokenize varlıklar ve DeFi stratejileri piyasa, likidite, karşı taraf, teknoloji ve mevzuat riskleri içerir.