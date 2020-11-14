Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak - Son Dakika

Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak

14.11.2020 08:41

Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak -Tomara Şalelesi sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşüne döndü Turizm otoriteleri tarafından Türkiye'de ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 şelaleden birisi olan Tomara Şelalesi Tabiat Parkına Karadeniz bölgesinin en uzun...

Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak

-Tomara Şalelesi sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşüne döndü

GÜMÜŞHANE - Turizm otoriteleri tarafından Türkiye'de ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 şelaleden birisi olan Tomara Şelalesi Tabiat Parkına Karadeniz bölgesinin en uzun zipline hatlarından birisi kurulacak.

Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı sonbahar mevsimiyle birlikte ayrı bir güzelliğe bürünürken, buz gibi akan suyunun oluşturduğu vadide binlerce yıldır gürül gürül çağlayan bölgeye DOKA'nın destekleriyle yapılacak olan zipline hattı önümüzdeki sezona yetiştirilecek.

Gümüşhane il merkezine 105, Şiran ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yörede "Kırk Gözeler" adıyla bilinen, dağın içerisindeki 40 ayrı gözeden buz gibi akan süt rengindeki köpük köpük sularıyla görenleri mest eden Tomara Şelalesi, sonbahar mevsimiyle birlikte güz renklerine büründü.

Gümüşhane'nin en önemli turizm rotalarından birisi olan ve geçtiğimiz yıllarda yolu sıcak asfaltla kaplanan, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla beş yıldızlı tesislere kavuşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkında şelalenin karşısında cam seyir terası da yer alıyor.

Yörede "Kırk Gözeler" adıyla bilinen ve dağın eteğinden çıkan 40 ayrı kaynağın yaklaşık 15 metre metreden dere yatağına döküldüğü Tomara Şelalesinin suyu sonbahar mevsimi nedeniyle bir miktar azalırken, 1 Haziran'da başlayan sezon boyunca yaklaşık 100 bin kişi tesisi ziyaret etti.

"Yeşilin, ağaçların ve suyun içerisinden geçerek harika bir parkur üzerinde zipline keyfini gerçekleştireceğiz"

Yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtasıyla emniyet kemeri takarak, kişinin kendi ağırlığı ve yerçekimi yardımıyla kayma işi olan zipline hattının 285 metre gidiş ve geliş olarak planlandığını kaydeden Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Abdulbaki Kara, "2021 sezonunda Ramazan Bayramının birinci günü itibariyle Karadeniz bölgesinin en profesyonel ve en uzun zipline macera parklarından birisini alanımıza kazandıracağız. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle birlikte yaptığımız zipline macera parkımız 1 Mayıs itibariyle burada ziyaretçilerimizin kullanımına açılacak. Bu anlamda Karadeniz'in en profesyoneli olacağımızı iddia ederek tüm misafirlerimizi ve doğaseverleri, aynı zamanda macera severleri alanımıza davet ediyoruz. 285 metre uzunluğa sahip bir hat olacak. Kulemizden başlayarak tomara şelalesi dere yatağının üzerinden gelip buradaki tomara şelalesi tırmanma merdivenlerimizin yan tarafına iniyoruz. Oda 285 metre ve Karadeniz'in en profesyonel ve en uzun zipline hatlarından birisi olacak. Yeni projemizle birlikte insanlar geldiklerinde burada maceraya en üst seviyede yaşayacaklarına inanıyoruz. Çünkü biz yaparken bunu çok yüksek düşünmedik. Her insanın binebileceği, macerayı kaldıracak bir irtifada gerçekleştiriyoruz. En yüksek irtifamız 27 metre olacak. Bu da yeşilin, ağaçların ve suyun içerisinden geçerek harika bir parkur üzerinde zipline keyfini gerçekleştireceğiz inşallah" dedi.

"100 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz"

2020 yılında tüm dünyayı saran koronavirüs vakalarına rağmen 1 Haziran'da yeni normalde tesislerin açılmasıyla birlikte çok güzel bir sezonu geride bıraktıklarını kaydeden Kara, "Önceki yıllarda 200 bin ziyaretçi ağırladığımız tabiat parkımızda bu yıl da yine 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni normal sürecinde tesislerimizde tüm süreçlerimizi baştan aşağıya planladık ve tüm ziyaretçilerimizi en güzel şekilde ağırladık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına en güzel şekilde riayet ettik ve sezonumuzu da çok bereketli ve verimli bir şekilde geçirdik. Sezonunun kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Biz de artık 2021 sezonunda yapılması planlanan işlerle ilgili çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz" diye konuştu.

"Renklerin her türlüsü sonbaharda Tomara'da bizlerle"

Tomara Şelalesinin sonbahar renklerinin cümbüşü ile çok güzel bir hale geldiğine vurgu yapan Kara, "Yaprak dökümü ve ağaçlardaki renk cümbüşüyle Tomara Şelalesi bambaşka bir hale büründü. Gelem misafirlerimiz de Tomara'da sonbaharın çok güzel olduğunu bizlere ifade ediyor. Renklerin her türlüsü sonbaharda Tomara'da bizlerle" şeklinde konuştu.

Macera parkıyla birlikte Tomara Şelalesi Tabiat Parkında insanların bir günlük vakitlerini geçirecek tüm etkinlikleri planladıklarını sözlerine ekleyen Kara, şöyle konuştu:

"Tabiat parkımız Gümüşhane il merkezine 105, Erzincan il merkezine 125, Trabzon'a yaklaşık 165 kilometre mesafede olduğu için gelen misafirlerimizin bir tam günlerini burada geçirip doya doya eğlenmelerini istediğimiz keyifli bir macera parkının bitiminde de konaklama tesislerini alanımıza kazandırmayı düşünüyoruz. Yani buraya özellikle uzun yoldan gelenlerin keyifle konaklayacakları bir alanı 2023 sonuna kadar alanımıza kazandırmak hedeflerimizden birisi."

Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak
Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak
Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak
Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak

Karadeniz, Sonbahar, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tomara Şelalesi'ne Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak - Son Dakika


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