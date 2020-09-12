Tombak sanatının en güzel örnekleri 'Madenin İhtişamı' sergisi ile Üsküdar Nevmekan sahilde - Son Dakika

Tombak sanatının en güzel örnekleri 'Madenin İhtişamı' sergisi ile Üsküdar Nevmekan sahilde

Tombak sanatının en güzel örnekleri 'Madenin İhtişamı' sergisi ile Üsküdar Nevmekan sahilde Kaya Kalaycı'nın Tombak Sergisi Üsküdar'da görücüye çıktı Türkiye'nin İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri sergi açılışında buluştu Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde,...

Tombak sanatının en güzel örnekleri 'Madenin İhtişamı' sergisi ile Üsküdar Nevmekan sahilde, System.String[]

Tombak sanatının en güzel örnekleri 'Madenin İhtişamı' sergisi ile Üsküdar Nevmekan sahilde

Kaya Kalaycı'nın Tombak Sergisi Üsküdar'da görücüye çıktı

Türkiye'nin İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri sergi açılışında buluştu

İSTANBUL - Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen Tombak sergisi açılışına, iş insanı İnan Kıraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çiğdem Simavi, moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Lerzan ve Latif Boyner, Semahat Arsel gibi iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Unutulmaya yüz tutan sanatları yeniden gün yüzüne çıkararak Üsküdar'ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, bakır ve tombak ustası Kaya Kalaycı'nın eserlerinden oluşan "Madenin İhtişamı Sergisi" ile Osmanlı motiflerini madenle buluşturdu. Üsküdar Nevmekan Sahil'de açılışı yapılan olan sergide 70'ten fazla eser bulunuyor. 18 Ekim tarihine kadar açık olan serginin açılışı sanat camiasından spora, köşe yazarından iş dünyasına birçok önemli ismi de bir araya getirdi.

Madenin İhtişamı Sergisi açılışında konuşan Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen, Üsküdar'ın tarihine atıfta bulunarak, Mimar Sinan'ın en çok eserinin Üsküdar'da olduğuna dikkat çekti. Hilmi Türkmen, "Üsküdar bir kültür şehri bir sanat şehridir. Gerek tarihi derinliği gerekse kültürel zenginliği itibariyle kadim medeniyetin şehridir Üsküdar. Bu güzel şehrin güzelliklerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Bununla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda açılışını yaptığımız Madenin İhtişamı Sergisi de bu çalışmalarımızın en önemli halkalarından birini oluşturuyor" dedi.

Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tombak sanatı özellikle 16'ncı yüzyılda zirveye çıkmış ve bütün ihtişamıyla ortaya çıkmış ve o dönem hayatın her anlamında kendini göstermiş ve bir medeniyetin değişimine ve dönüşümüne ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'de özellikle evlerde ve saraylarda tombak sanatı hayatın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ne yazık ki 19'uncu ve 20'inci yüzyıla geldiğimizde bu sanat, bu zenginliğimiz ihtişamını kaybetmiş, neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur. Bu sergi ile birlikte bugün burada kuşaklar arası kültürel bağı bir kez daha perçinlemek, güçlendirmek için önemli bir adım atıyoruz. Bugünün gençleri ve bugünün ne yazık ki yetişkinleri arzu ettiğimiz seviyede haberdar değiller. Dolayısıyla bu sergi ile beraber tarihi köklerimize yeniden dönmeyi, köklerimizle olan bağlantıyı yeniden kuvvetlendirmeyi ve sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Sergide eserleriyle bizleri geçmişe götüren bakır ve tombak ustası Kaya Kalaycı da bu sanatın yaşayan en önemli isimlerindendir. Ancak bir sonraki kuşaklarda bu sanata ilginin çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. İnşallah bu sergi bize tarihimizi yeniden hatırlatacak ve belki de yeni ustalar ortaya çıkacaktır. Ben huzurunuzda Kaya Usta'ya bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde gerçekleşen sergi açılışına, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, eski bakan Cavit Kavak, iş adamı İnan Kıraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sergiye sahip olduğu eserleriyle katkı veren Çiğdem Simavi, moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Lerzan ve Latif Boyner, Semahat Arsel gibi Türkiye'nin iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel kalkan tasarlayan Kaya Kalaycı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun odasını da eserleriyle süsledi. Kalaycı ayrıca; Şakirin Cami, The Stone Otel, Four Seasons, Bosphorus Otel, W Otel, Atatürk Havalimanı, Antalya Havalimanı gibi çok sayıda büyük çaplı projede eserleri boy gösteriyor. Kaya Kalaycı, bakır ve tombak sanatının son temsilcisi olarak biliniyor.

Hilmi Türkmen, İnan Kıraç, Türkiye, Üsküdar, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 12:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tombak sanatının en güzel örnekleri 'Madenin İhtişamı' sergisi ile Üsküdar Nevmekan sahilde - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji'den Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak         
15:47
Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız         
15:24
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti         
14:17
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu         
13:44
Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı         
13:06
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu         
11:33
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı         
21:19
İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi         
19:25
Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 18:46:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tombak sanatının en güzel örnekleri 'Madenin İhtişamı' sergisi ile Üsküdar Nevmekan sahilde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei