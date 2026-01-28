Töre Kanına Bulandı: Cinayet ve Kaçış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Töre Kanına Bulandı: Cinayet ve Kaçış

28.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, berdel teklifi yüzünden cinayet işlendi; 16 yaşındaki Muhammet Yeşil öldürüldü.

1) MUHAMMET, 'BERDEL' TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

ADANA'da husumetli olduğu Muhammet Yeşil'i (16) otomatik tabancayla öldürüp, babası Bekir Yeşil'i (43) ağır yaralayan Ali E.'nin (21), silahlı saldırıyı 'töre saikiyle' gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yeşil'in diğer oğlu Sinan Yeşil (20) ile gelini Berivan Yeşil'in (20) kaçarak evlendiği, kızın ailesinin ise karşılığında berdel isteyince husumetin başladığı belirtildi. Ali E.'nin gözaltına alınan babası Mehmet Nuri E., annesi Hacer E., amcası Ergün E. ile kuzeni Mesut E. tutuklandı. Firari Ali E.'nin bir an önce yakalanmasını isteyen Bekir Yeşil, "Kızı defalarca istedik, vermediler. Sonrasında bize berdel için baskı yapmaya başladılar. İkimiz de vurulduk ancak oğlum kucağımda can verdi" diye konuştu.

Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Sinan Yeşil ile Berivan Yeşil evlenmeye karar verdi. Sinan Yeşil, babası Bekir Yeşil ile birlikte kız istemek için Berivan'ın evine gitti. Evliliğe onay vermeyen kızın babası Mehmet Nuri E. ve annesi Hacer E., Yeşil ailesini evden gönderdi. Bunun üzerine kaçmaya karar veren Sinan ile Berivan, 30 Aralık'ta başka bir kente giderek nikah kıydı. Durumu fark eden Mehmet Nuri E. ve Hacer E. ise 'berdel' isteyerek, Yeşil ailesinden bir kızı kendi ailelerinden biriyle evlendirmek istedi. Bekir Yeşil bu talebi kabul etmeyince iki aile arasında husumet başladı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Çiftçi Bekir Yeşil, 12 Ocak'ta diğer oğlu Muhammet Yeşil'i yanına alarak tarlalarına bakmak için hafif ticari aracına yöneldi. Bu sırada sokakta pusuda bekleyen Berivan Yeşil'in ağabeyi Ali E., Bekir ile Muhammet Yeşil'e otomatik tabancayla ateş açtı. Saldırıdan kaçmak için aracın arkasına saklanmaya çalışan baba ile oğlu, kurşunların hedefi oldu. Ali E. kaçarken, saldırı anı ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Yeşil hayatını kaybetti. Bekir Yeşil ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

AİLEDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı soruşturmada, cinayetin 'töre saikiyle' işlendiği ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Mehmet Nuri E., eşi Hacer E., ağabeyi Ergün E. ile yeğenleri Mesut E. ve Ferhat E., polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Ali E.'nin ise izine rastlanılmadı. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden Ferhat E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

'BİZİ TÖREYE KURBAN ETTİLER'

Töre uğruna oğlunu kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını ifade eden Bekir Yeşil, "Gençler birbirini seviyor ve istiyordu. Kızı defalarca istedik, vermediler. Araya aile büyüklerini koyduk ancak yine de kararları değişmedi. Bunun üzerine kaçıp, evlendiler. Sonrasında bize berdel için baskı yapmaya başladılar. Hatta 'Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz. Sizi katledeceğiz' diyerek mesajlar gönderdiler. Aile fertleri bu işin içindedir, bizim infazımızı verdiler. Bunlar bizi töreye kurban etti" diye konuştu.

'YARIM KALAN İŞLERİNİ TAMAMLAYACAKLARMIŞ'

Can güvenliklerinin olmadığını belirten Yeşil, "Aracımıza binerken birden önümüze çıktı. Önce bana ateş etmeye başladı, sonra oğluma döndü. İkimiz de vurulduk ancak oğlum kucağımda can verdi. Hayati tehlikemiz hala devam ediyor. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söylüyorlarmış. Evimizin üzerinde dron uçurup, bizi gözetliyorlar. Pansuman yaptırmaya bile gidemiyorum. Bir suikast daha mı olacak diye düşünüyorum. Çaresiz durumdayız, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

'BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK, VAZGEÇMEDİM'

Eşiyle kaçarak evlenen Berivan Yeşil ise "Beni 5 kez istemeye geldiler ancak ailem müsaade vermedi. Hatta üzerine 'Sen kabul edersen, bu aileyi yok edeceğiz' dediler. Birbirimizi seviyorduk, vazgeçmedim. Eşimi evimizin yakınında görünce babam, ağabeyime 'Bir daha görürsen, kafasına sık' demiş. Kaçtıktan sonra görümcem ile berdel yapmak istediler. O da istemeyince, konu buraya geldi. Ailem Sinan'ı sevmiyordu, istemedikleri için böyle oldu" ifadelerini kullandı.

'SEVEREK EVLENDİK'

Ağabeyinin bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Berivan Yeşil, "Ben zorla kaçırılmadım. Severek evlendim. Herkes birbirimizi sevdiğimizi biliyordu. Yaklaşık 8 aydır birlikteydik ve ailem de bir şey dememişti. İş ciddiye binince böyle yaptılar. Ailem, 'Kayınpederini de sizi de yok edeceğiz' diye konuşuyordu. Kaçtıktan bir gün sonra amcamın evinde toplanıp, aileyi yok etmeye karar vermişler" diye konuştu. Öte yandan polis, cinayet şüphelisi Ali E.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Muhammet Yeşil, Cinayet, Güncel, Şiddet, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Töre Kanına Bulandı: Cinayet ve Kaçış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi
Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

11:40
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’un başını yakan paylaşım
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
10:50
“RTÜK göreve“ çağrıları Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:47:56. #7.11#
SON DAKİKA: Töre Kanına Bulandı: Cinayet ve Kaçış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.