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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın "bank" cezası onaylandı - Son Dakika

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın "bank" cezası onaylandı

Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Çiftlik bank uygulamasında 'bank' ismini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle aldıkları hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı.

03.12.2023 - 10:30,
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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın izinsiz şekilde "bank" adını kullandığı için 'Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan aldığı ceza onaylandı.

13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulanmıştı.

KARAR ONANDI

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu 2 yıl 6'şar ay hapis cezası ve 10'ar lira adli para cezası kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Aydın kardeşlerinin istinaf başvurusunu redderek, kararı onadı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın "bank" cezası onaylandı - Son Dakika
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