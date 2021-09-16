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TPAO Genel Müdürü Bilgin: "İlk kez bir petrol kuyusuna şehidimizin ismini verdik" - Son Dakika

TPAO Genel Müdürü Bilgin: "İlk kez bir petrol kuyusuna şehidimizin ismini verdik"

16.09.2021 16:26
TPAO Genel Müdürü Bilgin:

İBRAHİM TOPRAK/MUHYEDDİN BEYCA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'ta petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya "Şehit Esma Çevik-1" adının verildiğini hatırlatarak, bunun bir ilk olduğunu söyledi.

İBRAHİM TOPRAK/MUHYEDDİN BEYCA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'ta petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya "Şehit Esma Çevik-1" adının verildiğini hatırlatarak, bunun bir ilk olduğunu söyledi.

Bilgin, AA muhabirine, son dönemde yürütülen çalışmaların bir bütünün unsurları olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Gerek 'Mavi Vatan'da gerekse ülkemiz coğrafyasının her köşesinde Türkiye'nin petrol davasına hizmet etmek için çalışmaları bir büyük stratejinin unsurları içinde yürütüyor, bir bütünün parçaları olarak ele alıyoruz." dedi.

Dört yıl önce göreve geldikleri dönemde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen büyük destek, sonrasında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ortaya konulan "Milli Maden Politikası" ve bu çerçevede şekillenen temel stratejileri, dönemin müsteşarı, bugünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın destekleriyle bir temel strateji dokümanı oluşturulduğunu ifade eden Bilgin, bu yol haritası içinde yürüdüklerini söyledi.

"Türkiye petrolcülüğünde yeni bir bölge"

Ülkenin her köşesinde, Hakkari'de, Çukurca'da, Gabar'da, Cudi'de, Kato'da yaptıkları petrol sondajlarının ve ülkenin doğal zenginliklerinin çıkarılıp milletin ekonomisine, kullanımına sunulmasıyla ilişkili çabalarının bu temel stratejinin alt unsurları, bileşenleri şeklinde düşünülmesi gerektiğine işaret eden Bilgin, bu kapsamda güvenlik ve coğrafi koşullar gibi değişik sebeplerle hiç aranmamış bölgelerde yürüttükleri yoğun çalışmaların çok önemli sonuçlar verdiğini aktardı.

Bilgin, Cudi-Gabar bölgesinde Kızılsu olarak başladıkları sondajın çok önemli bir keşifle sonuçlandığına dikkati çekerek, 35 API gravitedeki (petrolün kalite ölçümünde kullanılan bir değer) yüksek kalitede bir petrolü günde 400 varilin üzerinde bir üretim kapasitesiyle devreye aldıklarını bildirdi.

"Bu bizim için yeni bir saha, Türkiye petrolcülüğünde de yeni bir açılım." diyen Bilgin, denizde ve karada yürüttükleri çalışmalar kadar önceden hiç aranmamış alanlarda elde ettikleri sonuçları da önemsediklerini ifade etti.

Bilgin, "Batman Bölge Müdürlüğü özelinde bundan 5 yıl önce 23 bin varil seviyelerinde olan ortalama günlük üretimimiz bugün 41 bin varilin üzerinde. Toplamda ise yurt içi üretimimiz günde 35 bin varilden 60 bin varil ortalamalarının üzerine çıktı. Aslında bu son dönemlerde yaptığımız gerek yeni sahalardaki keşifler gerek üretim artırma teknikleriyle eski sahalardan elde ettiğimiz üretim verimliliğiyle geldiğimiz bir nokta." diye konuştu.

"Bir organik büyüme sürecinin içindeyiz"

"Tabiri caizse bir organik büyüme sürecinin içindeyiz. Yani organik büyüme aslında kendi kaynaklarımızın, sahip olduğumuz kaynakların verimliliğini artırarak gerçekleştirdiğimiz bir büyüme modeli. Kendi ruhsat alanlarımızda, kendi coğrafyamızda yaptığımız keşiflerle büyüme. Temel stratejimizi bu oluşturuyor." ifadelerini kullanan Bilgin, Türkiye'de aslında yeni petrol sahalarının ortaya çıkmasına hizmet etmenin temel görevleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Bilgin, bu çalışmaları yürütürken çok yoğun jeofizik, sismik ve havadan gravite manyetik veri toplama çalışmaları yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de Gaziantep'ten Hakkari'ye kadar havadan gravite manyetik çalışmalar ile 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama çalışmaları gerçekleştirildi. Son yıllarda sismik çalışmalar Silopi ve ilgili sahalarda yoğunlaştırıldı. Bu keşif, Şırnak bölgemiz açısından yeni bir üretim alanı olacak. Bu çalışmaları yürütürken en başta güvenlik güçlerimizin, polisimizin, askerimizin, jandarmamızın çok büyük destekleri oldu. Bölge valilerimizin koordinasyonuyla çok büyük destekle bu çalışmalar yürütüldü. Aslında devletin bütün unsurları Türkiye'nin enerji davasına hizmet etmek için koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar esnasında maalesef kayıplarımız, şehitlerimiz oldu. Bu şehitlerimizden biri Jandarma Üstçavuş Esma Çevik. Kuyumuza, 'Şehit Esma Çevik-1' ismini verdik. Bu, bölgede yeni bir alanda gerçekleştirilen ilk keşif. Şehidimizin aziz hatırasını anma fırsatını bu şekilde yakaladık. Bölgede açacağımız diğer kuyular da şehidimizin anısını yaşatacak. Milletin şehitlerimize ve şehitlerin geride kalanlarına yapılması gereken görevlerin bir nişanesi olarak bu ismi bölgedeki çok önemli bir potansiyeli olan kuyumuza verdik. Şehit Esma Çevik-1 kuyusu ve arkasından gelecek kuyular bölge potansiyelini daha iyi ortaya çıkaracak."

"Şırnak, yeni bir üretim alanı olarak düşünülecek"

Şırnak'ın bölge açısından yeni bir üretim alanı olarak düşünüleceğini ifade eden Bilgin, bu konuda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bu çalışmaların gelecek yıla da ışık tutacağını belirtti.

Strateji olmadan sonucun kendiliğinden oluşmadığını söyleyen Bilgin, ortaya koydukları strateji dokümanının, "Milli Enerji ve Maden Politikası"nın kendileri için ana yol haritası niteliğinde olduğunu, bunu izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Bilgin, kendilerine verilen her görevi her yerde yapmaya hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımızın büyük destekleriyle beraber yürüttüğümüz bu çalışmalarda en önemli unsurlardan biri takım arkadaşlarımız. Hiçbir ayrım yapmadan kapsam içi, kapsam dışı, alt yüklenici olarak çalışan arkadaşlarımızın hepsi bu zincirin önemli halkaları. Hepsiyle daha uzun süre yürüyecek yollarımız olacak. Bütün takım arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum, bu başarılı çalışmayı ortaya koydukları için. Bize destek veren güvenlik görevlilerimize, valilerimize, emniyet müdürlerimize, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum."

"Bu bölge tamamen bakir bir bölge"

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Cudi-Gabar'ın daha önce milletin gündemine hep terör faaliyetleriyle gelen bir bölge olduğunu ifade ederek, bugün güvenlik güçlerinin, devletin üstün gayreti ve koordinasyonuyla oradaki her türlü faaliyeti emniyetli bir şekilde yapma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Bu bölgede yaptıkları petrol keşfinin birçok anlam içerdiğini söyleyen Bilgin, "Aslında bu bölgedeki ilk keşif, önemli bir keşif. Bütün bunları düşündüğümüzde Cudi-Gabar gibi bir bölgede yapmış olduğumuz keşfin anlamı daha da büyük. Türkiye'nin geleneksel olarak yapı haritalarının devamı niteliğinde yerlerde yaptığı keşiflere nazaran bu bölge tamamen bakir bir bölge. Bu bakir bölgede yapılmış ilk keşfimiz. Üretime aldığımız bu ilk keşif kuyusunun isminin Şehit Esma Çevik-1 olması bizim için son derece önemli. İlk kez, üretim yapan bir kuyuya bir şehidimizin ismini vermek ekibimize nasip oldu." diye konuştu.

TPAO Genel Müdürü Bilgin: İlk kez bir petrol kuyusuna şehidimizin ismini verdik
TPAO Genel Müdürü Bilgin: İlk kez bir petrol kuyusuna şehidimizin ismini verdik
TPAO Genel Müdürü Bilgin: İlk kez bir petrol kuyusuna şehidimizin ismini verdik
TPAO Genel Müdürü Bilgin: İlk kez bir petrol kuyusuna şehidimizin ismini verdik

Şırnak, Petrol, Şehit, TPAO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TPAO Genel Müdürü Bilgin: 'İlk kez bir petrol kuyusuna şehidimizin ismini verdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TPAO Genel Müdürü Bilgin: "İlk kez bir petrol kuyusuna şehidimizin ismini verdik" - Son Dakika
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