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Trabzon'da kültür sanat

6 dakika önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda perdelerini açtığı "Kuzguncuklu Fazilet"i tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

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Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda perdelerini açtığı "Kuzguncuklu Fazilet"i tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı, Adnan Erbaş'ın yönettiği oyunda, Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk'ün de aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.


Yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan, dekorunu Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kemal Günüç'ün yaptığı oyunun koreografisi Nilgün Bilsen'e ait.


Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 12 Ekim Cumartesi günü de saat 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sergi ve konser

Albaraka Türk'ün kültür sanat alanındaki etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 12 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Genç piyanist Evgeny Grinko yarın, Türk Rock müziğinin başarılı isimlerinden Teoman da 12 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevilen eserlerini seslendirecek.

"11. Uluslararası Sanat Günleri"

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Gürcistan, Rusya, KKTC ve İran'dan sanatçıların katılımıyla Trabzon'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası Sanat Günleri"nin açılışı 17 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında fotoğraf ve resim sergilerinin yanı sıra Beyaz Saçlılar topluluğu saat 20.00'de Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Devlet Tiyatroları, Trabzon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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