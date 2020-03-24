Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi - Son Dakika
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Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi

7 saat önce

Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan yeni stadyumunda fırtına gibi esti.

Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi, System.String[]

Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan yeni stadyumunda fırtına gibi esti. Bordo-mavililer yeni stadyumundaki üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2017'de 1-0 galip geldiği Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo-mavililer, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadına oynadığı üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki ilk maçını 29 Ocak 2017'de Gaziantepspor ile oynayan bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı.

LİGDE 57 MAÇ YAPTI

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical park Stadyumu'nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. Söz konusu maçlarda 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.

İSTANBUL'UN ÜÇ BÜYÜKLERİ KARŞISINDA SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Trabzonspor, yeni stadyumunda İstanbul'un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yeni stadında bugüne kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. Bordo-mavililer iki mağlubiyeti siyah-beyazlı takım karşısında 4-3 ve 2-0'lık sonuçlarla almıştı.

ORTALAMA 30 BİN SEYİRCİ

Trabzonspor, yeni stadyumunda ortalama 30 bin seyirciye oynadı. Bordo-mavili kulüp kapasitesi 41 bin 461 olan stadı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında doldururken, bu sezonki rekor ise tribünlerin tamamen bordo-mavili taraftarlara ait olduğu Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup edildiği maçta geldi. Söz konusu maçı 39 binin üzerinde taraftar izlemişti.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Beşiktaş, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:05 Kaynak: İHA

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