Trabzonspor, Basel'i konuk ediyor

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.



Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını 5-0 yenerek ilk hafta sonunda lider durumda bulunan Basel karşısında kazanmayı hedefliyor.



- 6. maça çıkacak



Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.



Karadeniz ekibi, gruptaki ilk maçında da İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu.



- 5 oyuncunun sakatlığı bulunuyor



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Abdülkadir Ömür, Basel karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş ile oynanan maçta hafif sakatlık yaşayan Sosa'nın da tedavisinin ardından maçta görev alması bekleniyor.



Bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı Beşiktaş maçı 11'inde olduğu gibi sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme ve Sörloth ile çıkması bekleniyor.



Trabzonspor Avrupa'da 131. maçına çıkıyor



UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 131. maçına çıkacak.



Bordo-mavililer, geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 47 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.



Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 173 gol gördü.



Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 82, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.



UEFA'da 83. maç



Trabzonspor, Basel ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 83. karşılaşmasına çıkacak.



UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 82 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 28 karşılaşmada ise yenildi.



Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 109 gol gördü.



İlk kez İsviçre takımına karşı



Trabzonspor, tarihinde ilk kez bir İsviçre takımına karşı mücadele edecek. Basel takımı ise Türk ekipleriyle 3. kez karşı karşıya geliyor. İsviçre temsilcisi, daha önce UEFA Kupası'nda 2003-2004 sezonunda sahasında 2-1 yenildiği Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek turu geçen taraf oldu.



Basel, 1996-1997 sezonunda da Antalyaspor'u UEFA Intertoto Kupası'nda 5-2 mağlup ederek yine bir üst tura çıkan ekip olmuştu.



Devlere karşı zaferler



Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.



Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.



Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.



En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı



Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.



Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 130 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.



Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.



Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.



