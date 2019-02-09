Trabzonspor, İstanbul'a Gitti

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray
ile yapacağı maç için uçakla İstanbul
'a gitti.
Bordo-mavili takımın kadrosunda sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi ve Joao Pereira'nın yanı sıra MKE Ankaragücü
maçında sakatlanan ve hafta sonu durumları belli olacağı açıklanan Filip Novak ile Uğurcan Çakır, yer almadı. Arjantinli oyuncu Jose Sosa
ise kafileye dahil edildi.
Ligin 17. haftasında Beşiktaş
ile deplasmanda yapılan karşılaşmada sakatlanan ve tedavisinin ardından hafta içi takımla çalışmalara başlayan Sosa, 16 Aralık
2018 tarihinde oynanan o maçının ardından 56 gün sonra maç kadrosunda yer alacak.
Kardeniz ekibinin 20 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen
, Zargo Toure
, Majid Hosseini, Ali Osman
Karnapoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi
, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar
, Yusuf Yazıcı
, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür
, Jose Sosa, Berkay
Sefa Kara, Anthony Nwakaeme, Vahid Amiri
, Caleb Ekuban
, Hugo
Rodallega.