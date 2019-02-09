Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, İstanbul'a Gitti

Trabzonspor, İstanbul'a Gitti

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için uçakla İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için uçakla İstanbul'a gitti.

Bordo-mavili takımın kadrosunda sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi ve Joao Pereira'nın yanı sıra MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ve hafta sonu durumları belli olacağı açıklanan Filip Novak ile Uğurcan Çakır, yer almadı. Arjantinli oyuncu Jose Sosa ise kafileye dahil edildi.

Ligin 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapılan karşılaşmada sakatlanan ve tedavisinin ardından hafta içi takımla çalışmalara başlayan Sosa, 16 Aralık 2018 tarihinde oynanan o maçının ardından 56 gün sonra maç kadrosunda yer alacak.

Kardeniz ekibinin 20 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Majid Hosseini, Ali Osman Karnapoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Jose Sosa, Berkay Sefa Kara, Anthony Nwakaeme, Vahid Amiri, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:20 Kaynak: AA

İstanbul, Trabzonspor, Spor
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