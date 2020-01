Trabzonspor Kulübü, TAB Gıda'yla sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor Kulübü ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile TAB Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Caner Dikici katıldı.

Anlaşmanın 5 yıllık olduğu belirtilirken, alınan her Trabzonspor menüsünden bordo-mavili kulübe net yüzde 7'lik bir pay verileceği açıklandı.

TAB Gıda'nın 4 kıta ve 8 ülkede binlerce restorana sahip önemli bir kuruluş olduğunu belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Sponsorlara bakış açımız çok farklı, anlaşmayı imzalayıp, parayı alıp kenara çekilip sponsorluk süresi dolunca o kapıyı çalmak değil. Markaya Trabzonspor olarak değer katmamız, sponsor kuruluşun da aynı şekilde bize değer katması. Her önümüze gelen kuruluşla değil, bize değer katacak, Trabzonspor'un büyüklüğü ile örtüşecek, bizim de aynı paralelde o markaya değer katacağımız kurum ve kuruluşlarla sponsorluk anlaşması imzalamaya önem gösteriyoruz. TAB Gıda'nın devlet kuruluşu olmaması da zihinlerdeki bazı soru işaretlerini gidermiştir. Bu da önemli. Taraftarımızın sponsorluk anlaşması imzaladığımız her kuruma, markaya değer vermesi, TAB Gıda ile yaptığımız anlaşmada da aynı hassasiyeti göstererek ileri noktalara taşıyacağından kuşkum yok. Burada eksik olan bir şey var. Zincirinizin içine hamsiburgeri de koyarsanız eğer çok başarılı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum."

Trabzonspor'un çok farklı bir il olduğunun altını çizen Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir başka takım şampiyon olduğunda sokaklarında kutlamanın yapılmadığı tek il Trabzon'dur. O ilde herkes Trabzonsporlu'dur. O restoranlarda ne yenilecek ne içilecekse yüzde 7'si Trabzonspor'un kasasına girecektir. Trabzonspor menüsü dışında bir başka menüde orada yenmez, yenemez. O yüzden gerçekten karlı bir sponsorluk anlaşması olarak nitelendiriyorum. Trabzon'u ve Trabzonspor'u diğer şehir ve takımlardan her zaman ayrı tutmak gerek. Büyüklük, hacim ve popülerlik açısından bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı gözardı etmek mümkün değil ama biz farklı olduğumuz için farklıyız. Biri kendinde Trabzonspor'un devrimci ruhunu, bir diğeri düzene başkaldırı, bir diğeri zenginlere karşı verilen savaşta elde edilen başarıyı buluyor. Benim gibi birisi o kulüple kimlik, kişilik bulduğuna inanıyor. Benim yapımı bir laboratuvara sokarsanız, analiz ederseniz, yüzde 98 Trabzonspor'un katmış olduğu değerler ortaya çıkar."

Dikici: "Alışılagelmiş bir sponsorluk anlaşması değil"

TAB Gıda CEO'su Caner Dikici, Trabzonspor ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını aktararak, şunları söyledi:

" Türkiye'de hızlı servis dendiği zaman TAB Gıda akla geliyor. Tek başına restoranlardan ibaret değil, üretim tesislerinin yanında toplamda 2500'den fazla restoranı işleten dünyanın en büyük hızlı servis operatörlerinden biri. Dev bir ekosistemden aldığımız güçle, misafirlerimize ne yediğini bildiğimiz, kaliteli, güvenli, lezzetli ürünler sunmaktayız. TAB Gıda olarak sporun içindeyiz ve spora her zaman destek veren bir yapımız var. Daha önce amatör basketbol dallarına başlamıştık, geçen sene başladığımız ve başarılı THY Avrupa Ligi sponsorluğumuz var. Bu işleri desteklemeye verdiğimiz kararla Türk sporuna ve futboluna yatırım yapalım, katkımız olsun diye değerli futbol kulüplerimizle birlikte bu kampanyamızı başlattık. Bu hedef doğrultusunda alışılagelmiş bir sponsorluk anlaşması değil. İki tarafın da kazandığı, taraftarlarla desteklendikçe büyüyen farklı bir sponsorluk tarzı, bir iş birliği, bir ortaklık şeklinde devam edecek."

Türk sporunda sponsorluk desteğinin büyük önem taşıdığının altını çizen Dikici, "Bu modellerin de tek seferlik sponsorluk anlaşmalarıyla bitmesi değil de sürdürülebilir olması hedefiyle yola çıktık. Bu amaca yönelik bir anlaşma. Trabzonspor, bir şehrin takımı olmaktan çok, Türkiye'nin takımı. Bize her yer Trabzon şeklinde çok kuvvetli bir taraftar kitlesi var. 70 ilde 1200'den fazla restoranımızda her Trabzonlu'ya yaşadığı her yerde ulaşma hedefimiz var. Altı markamızla, bu iş birliğinin kolay olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü ulaşılabilir bir noktadayız. Trabzonspor'un ve bizim uzun süreler birbirimize faydalı iş birliği olduğunu tahmin ediyoruz. Trabzonspor ile yol arkadaşlığı yapmaktan çok mutluyuz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.