Trabzonspor'un dikkat çeken penaltı istatistikleri - Son Dakika

Trabzonspor'un dikkat çeken penaltı istatistikleri

Süper Lig'de hakem kararlarına tepki gösteren Trabzonspor, oynadığı son 12 maçta aleyhine 9. kez penaltı noktası gösterildi.

Trabzonspor'un dikkat çeken penaltı istatistikleri, System.String[]

Süper Lig'de hakem kararlarına tepki gösteren Trabzonspor, oynadığı son 12 maçta aleyhine 9. kez penaltı noktası gösterildi. Bordo-mavililerin pandemi öncesi ve sonrası penaltı istatistikleri ise dikkat çekti.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçı sonrası hakem yönetimine tepki gösteren Trabzonspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çıkarma yaparak TFF ve MHK'ye sert tepki göstermişti. Geçtiğimiz sezonda beri hakem kararları yüzünden mağdur olduklarını iddia eden Trabzonspor yönetimi, bu sezonda aynı tablo ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiler.

Son 12 maçta 9 penaltı kararı

Bordo-mavililer Süper Lig'de bu sezon ve geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçın 9'unda penaltı noktası gösterildi. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı son 8 maçın 6'sında kalesinde penaltı golü gördü. Göztepe, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor maçlarıyla birlikte bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünde hakemler penaltı noktasını gösterdi. Bordo-mavililer, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde penaltı golü gördü.

Trabzonspor geçtiğimiz sezon 13 penaltı atışı kullandı

Sper Lig'de Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 13. kez penaltı noktasına gitti. Söz konusu penaltıların 11'ini gole çeviren Karadeniz ekibi, 2 penaltı atışında ise yararlanamadı. Bordo-mavililer 9 takım karşısında penaltı atışı kullandı. Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Galatasaray, Antalyaspor ve Konyaspor karşısında beyaz noktaya gitti.

Trabzonspor'un pandemi öncesi penaltı istatistiği

Trabzonspor geçtiğimiz sezon ilk penaltısını 4. haftada da Gençelerbirliği karşısında kullandı. Pandemi öncesi 6. kez penaltı noktasına giden Karadeniz ekibi, 9. haftada Başakşehir, 11. hafta Alanyaspor, 17. hafta Kayserispor, 21. hafta Gençlerbirliği, ve 24. hafta Çaykur Rizespor maçlarında penaltı noktasına gitti. 9. haftada oynanan Başakşehir ve 24. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçlarında ise kalesinde penaltı golü gördü.

Pandemi sonrası penaltı istatistiği

Trabzonspor, Süper Lig'de pandemi öncesi son maçını 1-1 berabere kaldığı Başakşehir ile oynadı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon pandemi sonrası oynadığı 8 maçın 6'sında hakemler beyaz noktaya gitti. Sırasıyla 27. hafta Göztepe, 29. hafta MKE Ankaragücü, 30. hafta Galatasaray, 31. hafta Antalyaspor, 33. hafta Konyaspor ve 34. hafta Kayserispor maçlarında kalesinde 1'er penaltı gölü gördü.

Bordo-mavililer bu sezon ise kalesinde gördüğü 5 golün 3'ünü penaltıdan yedi. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında penaltı gollerine engel olamadı.

Trabzonspor bu sezon ise henüz penaltı golüyle tanışmadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon pandemi sonrası 4 maçta beyaz noktaya gitti. - TRABZON

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un dikkat çeken penaltı istatistikleri - Son Dakika Spor

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