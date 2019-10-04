Trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos'ta 23.11 milyona çıktı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemindeki 22.77 milyon adetten, yüzde 1.49 artışla 23.11 milyon adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Ağustos döneminde 240 bin adet arttı. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 113 bin adet taşıtın yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14.3'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.7'sini kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs, yüzde 0.3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 39 bin 110 taşıt içinde otomobil yüzde 49.8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33.4 ile motosiklet, yüzde 9.3 ile kamyonet, yüzde 5.0 ile traktör izledi.

Buna karşılık, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 38.7 ve bir önceki aya göre yüzde 42.2 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 49.4, minibüste yüzde 23.5, otobüste yüzde 15.7, kamyonette yüzde 40, kamyonda yüzde 51.8, motosiklette yüzde 30.5, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 38.6, traktörde ise yüzde 24.1 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 38,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 47,1, minibüste yüzde 52,9, otobüste yüzde 52,9, kamyonette yüzde 46,2, kamyonda yüzde 40,4, motosiklette yüzde 15,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43,4, traktörde ise yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 505 bin adet otomobilin yüzde 37.7'si LPG, yüzde 37.6'sı dizel, yüzde 24.4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 olarak belirlendi.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 19 bin 463 adet otomobilin yüzde 15.6'sı Volkswagen, yüzde 13.5'i Renault, yüzde 9.4'ü Fiat, yüzde 6.8'i Toyota, yüzde 5.7'si Honda, yüzde 5.3'ü Peugeot, yüzde 5.0'i Mercedes-Benz, yüzde 5.0'i Hyundai, yüzde 4.2'si Opel, yüzde 4.1'i Skoda, yüzde 25.4'ü de diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 228 bin 842 adet otomobilin yüzde 38.2'si 1501-1600, yüzde 28.5'i 1401-1500, yüzde 13.7'si 1301-1400, yüzde 12.2'si 1300 ve altı, yüzde 6.1'i 1601-2000, yüzde 1.2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 228 bin 842 adet otomobilin yüzde 53.8'i beyaz, yüzde 23.8'i gri, yüzde 6.9'u siyah ve yüzde 5.6'sı kırmızı iken yüzde 9.9'u diğer renklerden oluştu. (Grafik - Tablo)