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Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi

25.10.2021 08:24

Burdur'un Yeşilova ilçesi Harmanlı Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Günaydın Cirit Baş, eşi Bayram Baş, çocukları Mehmet Emre Baş ile Yağmur Baş'ın cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı kazada yaşamını yitiren Şenol Özalp (54) ise memleketi Aydın'da defnedildi.

Yeşilova- Burdur Karayolu Harmanlı Köyü yakınlarında dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ahmet Aydoğan (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon, Yusuf Akın (58) yönetimindeki 15 NU 680 plakalı traktöre arkadan çarptı. Duramayan kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp yönetimindeki 15 LH 660 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

BABA- KIZ HASTANEDE ÖLDÜ

Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta yolcu olarak bulunan Günaydın Cirit Baş ve oğlu Mehmet Emre Baş olay yerinde yaşamını yitirdi. Bayram Baş, kızı Yağmur Baş ile traktör sürücüsü Yusuf Akın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Yağmur Baş, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Bayram Baş ise Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Bayram Baş, Günaydın Cirit Baş, Mehmet Emre Baş ve Yağmur Baş için Yeşilova ilçesi Harmanlı Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Baş ailesi fertlerinin cenazeleri, Burdur, Yeşilova ve Antalya'daki hastanelerin morglarından alınarak, Harmanlı Köyü'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, Harmanlı Köyü Merkez Camii önüne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Yeşilova Kaymakamı Muhammet Emin Tutal, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baş ailesinin dört ferdi, İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Şenol Özalp'in cenazesi ise bugün memleketi Aydın'ın Karacasu İlçesi Bingeç Köyü'nde öğle namazından sonra toprağa verildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Ahmet Aydoğan ile hastanedeki tedavisi tamamlanan traktör sürücüsü Yusuf Akın ise gözaltına alındı.

Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi

Mehmet Emre, Yeşilova, Burdur, Özalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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