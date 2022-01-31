Trakya'da arkeoloji konferansları - Son Dakika

Trakya Üniversitesi tarafından çevrim içi düzenlenen Trakya'da arkeoloji konferansları sersisinin on ikinci etkinliğinde "Doğu Trakya'da Önemli Bir Keşif: Beşiktaş'ta Erken Tunç Çağı" başlıkları ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal konuşmacı olarak katıldı.

Asal, İstanbul'un merkezi kabul edilen boğazın orta noktasında süren metro inşaatı nedeniyle uzun süredir kurtarma kazısı yapıldığını belirtti.

Arkeolojik kazılar ilerledikçe İstanbul Boğazı'nda Kurgan kültürüne dair önemli sonuçlar ortaya çıktığını aktaran Asal, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kazısı yapılan dar alanda toplamda 47 kurgan saptandı, kurganların etrafında ise 120'ye yakın hediyeleriyle birlikte gömü buluntuları tespit edildi. Gömülerin farklı tiplerde olmasına rağmen kurganların en az iki evreye ait olduğu kesinleşti. Kurgan sayısı ve tipinden dolayı medyada bugüne kadar göç yollarının Anadolu'dan Trakya'ya mı yoksa Balkanlar üzerinden Trakya'dan Anadolu'ya mı geçtiği tartışıldı. Hatta bu kurganların Ön-Türklere ait olup olmadığı popüler bilim dergilerine ve medyaya yansıdı. Ancak tüm bu sonuçlarla birlikte İstanbul Boğazı'ndaki bu olağanüstü buluntular, hem boğazların jeomorfolojik evrimi hem de arkeolojik yerleşmeleri hakkında daha fazla araştırma ve inceleme yapılması gerektirdiğini göstermektedir."