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Trakya'da Atatürk anıldı - Son Dakika

Trakya'da Atatürk anıldı

10.11.2021 11:43
Trakya'da Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle anıldı.

Edirne'de düzenlenen tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Sürücüler araçlarından inerek, çalışanlar iş yerlerinden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Anma töreni Edirne Belediyesi'nde bulunan Atatürk Odası ziyareti ile devam etti. Ziyarette protokol üyeleri ve vatandaşlar Atatürk'ün yatağına karanfil bıraktı. Törenler Halk Eğitim Merkezi'nde lise öğrencilerin hazırladığı programla ile devam etti.

KEŞAN'DAKİ TÖRENEdirne'nin Keşan ilçesindeki tören ise saat 08.45'te, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Program, 08.50'de, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saat 09.05'te ise sirenler çalındı, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra ise Keşan Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. Anma programı ise saat 10.00'da, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. TEKİRDAĞ'DA ANMA TÖRENLERİAtatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü, Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından saatlerin 09.05'i göstermesiyle birlikte, siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada yolda araba içinde bulunan vatandaşlar da durup saygı duruşuna geçti.KIRKLARELİ'DE ANMA

Kırklareli'de de Özgürlük ve Demokrasi Parkı'nda yapılan törene Vali Osman Bilgin, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


- Edirne
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı
Trakya'da Atatürk anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trakya'da Atatürk anıldı - Son Dakika


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