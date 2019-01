Troy 2018'de 8 Kat Büyüdü

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) çatısı altında hayata geçirilen TROY, 2018'i 8 kat büyümeyle kapatarak 7 milyonun üzerinde kişiye ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) çatısı altında hayata geçirilen TROY, 2018'i 8 kat büyümeyle kapatarak 7 milyonun üzerinde kişiye ulaşarak önemli bir başarı elde etti. TROY'un geride bıraktığı 2,5 yılı değerlendiren Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, "2018'de kullanıcılara verilen her 4 karttan 1'i TROY logoluydu. TROY olarak Türkiye'nin her köşesinde, herkesin hayatında yer edinmeyi ve daima yenilikçi olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılı hedefimiz, 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek" diye konuştu.



Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla Bankalararası Kart Merkezi (BKM) çatısı altında hayata geçirilen TROY, 2,5 yılı geride bırakırken dikkat çeken bir başarıya imza attı. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM'den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapı ve marka olan TROY, 2018 sonu itibariyle 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı.



"7 milyon kart ile Türkiye'nin her yerinde, herkesin hayatındayız"



TROY'un geride bıraktığı 2018 yılını değerlendiren Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko; BKM verilerine göre Türkiye'de kartlı ödemelerin, mevcut kart kullanıcılarının daha çok harcama yapmasıyla değil, sisteme yeni giren kullanıcı adedindeki artışla büyüdüğünü söyleyerek, "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY olarak amacımız, finansal kapsayıcılığı artırarak henüz kartlı ödemeleri kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye temas etmek. Bugün Türkiye'nin istisnasız tüm illerindeki kişilerde toplam 7 milyon adet TROY logolu kart bulunuyor. TROY'un ulaştığı 7 milyonun büyük çoğunluğu ise daha önce hiç kart kullanmamış kişilerden oluşuyor. 2019 yılı için hedefimiz ise 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek" diye konuştu.



TROY logolu kart sahiplerinin demografik bilgilerine bakıldığında, yüzde 70'inin 35 yaşın altında olduğunu belirten Canko; bu kişilerin öğrenci, çalışan ve ev hanımlarından oluştuğunu ifade etti.



"2018'de kullanıcılara verilen her 4 karttan 1'i TROY logoluydu"



2018 yılında kart kullanıcılarına verilen her 100 karttan 28'inin TROY logolu olduğunu belirten Dr. Soner Canko, "TROY kartların kullanıcılarla buluşmaya başladığı 2017 başından itibaren TROY logolu kart adedi istikrarlı bir şekilde arttı ve 2018 yılında cüzdanlarda yer alan her 4 karttan 1'i TROY oldu" dedi.



"Finansal hizmetlere erişimi olmayan kişilere ulaşarak kartlı ödemelerin yaygınlaşmasını sağlıyoruz"



TROY kart sahipleriyle ilgili büyük resme bakıldığında iki kritik çıktıya ulaşıldığını vurgulayan Canko, şöyle konuştu: "Öncelikle daha önce kartı olan değil, hiç kart kullanmamış kişilerin TROY sahibi olduğunu görüyoruz. Bu kişiler 'banka kartı' alarak, hesaplarındaki kadar harcama yapıyor ve kartlarını 'ödeme' aracı olarak kullanıyorlar. Tüm bunlar da finansal kapsayıcılık anlamında ulaşmak istediğimiz hedefle uyumlu olduğumuzun net bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de altını çizdiğim bu iki nokta temel prensiplerimiz olacak şekilde daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de sadece üyelerimizle değil, pek çok sektörde karar verici isimler ve resmi kurumlarla birlikte toplumun kart kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve kart kullanımının yaygınlaştırılması için omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz".



"TROY kart kullanımı geçen yılın 8 katına çıktı, işlemlerin büyük bir çoğunluğunu mikro ödemeler oluşturuyor"



2018 yılında TROY logolu kartlarla yapılan işlem adedi 100 milyona, işlem hacmi ise 23 milyar TL'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl TROY logolu kartlarla 13 milyon adet işlem gerçekleştiği dikkate alındığında, TROY kartların kullanımı 2018 yılında yaklaşık 8 katına çıktı. Bu sonucu değerlendiren Dr. Soner Canko, "Bundan daha da önemlisi bu hızlı artış sadece İstanbul-Ankara-İzmir gibi 3 büyük ilden değil Antalya, Adana, Bursa, Kayseri ve Konya gibi Anadolu illerinden kaynaklı. Diğer yandan, işlem tutarlarını incelediğimizde, işlemlerin yüzde 70'ini, 'mikro ödemeler' olarak adlandırdığımız 50 TL altı işlemlerin oluşturduğunu görüyoruz. Bu durum da daha önce belirttiğim gibi TROY logolu kartların harcama aracı olmaktan ziyade ödeme aracı olarak kullanıldığının diğer bir göstergesi" diye konuştu.



"Daima öncü ve yenilikçi olmak için çalışıyoruz"



TROY'un sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini 2019'da daha da genişleteceğini belirten Dr. Soner Canko, sözlerine şöyle devam etti: "TROY İnovasyon Merkezi'nin ilk çalışmaları olan Android ve IOS telefonlarda geçerli mobil temassız ödeme, QR ödeme ve giyilebilir nesneler ile ödeme şu an kullanımda. 2019 yılında hem bunların yaygınlaşması hem de başka yenilikçi ödeme yöntemlerinin sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bunları yapmaktaki esas amacımız ise kartlı ödeme sistemleriyle ilk kez buluşan kart kullanıcılarına en yeni teknolojileri ulaştırmak, işletmelerimizin de daha fazla kişiye erişerek daha fazla ürün ve hizmet satabilmeleri sağlamak. Bunun için de bulunduğumuz ekosistemdeki perakende şirketleri, düzenleyici kuruluşlar, cihaz ve kart üreticileri, yazılım şirketleri gibi pek çok farklı kurum ve kuruluşla ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz".



"Yerel olmamız en büyük gururumuz ancak tek dayanak noktamız değil"



TROY olarak tüm bu çalışmaları hayata geçirirken güçlerini yerel olmalarından aldıklarını belirten Canko, "Kültürel farklılıklar, pazara göre değişen kullanıcı davranış ve beklentileri özel stratejiler oluşturmayı gerektiriyor. Bu noktada da yerel markaların bazı avantajları var. Yerel markalar, içinde bulundukları kültürü tam olarak özümsemiş oldukları için bu stratejileri daha rahat belirleyebiliyorlar. Bu durum da marka performansını etkiliyor, markalara organik yollardan güven ve avantaj sağlıyor" dedi.



TROY'un bize ait, bize özgü değerler içeren, bizim ihtiyaçlarımıza yanıt veren bir marka olduğunu ifade eden Canko, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak en büyük gurur kaynağımız olan yerellik tek başına yeterli değil. Kusursuz müşteri deneyimi, kaliteden ödün vermeme ve yenilikçilik TROY'un diğer yapıtaşlarını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde de bu yapıtaşlarından aldığımız güçle Türkiye ödemeler dünyası ekosistemine değer katmayı, yepyeni çözüm ve hizmetlerimizle kullanıcılarımız için fark yaratmayı sürdüreceğiz". - İSTANBUL

