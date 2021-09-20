Üye Girişi
ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor - Son Dakika

ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor

20.09.2021 13:54

Çanakkale'deki Troya Müzesi çalışanları, geçen yıl verilen "2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından bu sene de "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Çanakkale'deki Troya Müzesi çalışanları, geçen yıl verilen "2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından bu sene de "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden olan yapı, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde yer alan 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunuyor.

Yapımına 2013'te başlanan ve 2018'in ekim ayında ziyarete açılan 90 bin metrekare büyüklüğe sahip 3 katlı Troya Müzesi, müze teşhir, depolama, idari birimler, sosyal donatı mahalleri ile açık teşhir, peyzaj ve ziyaret alanlarından oluşuyor. Ziyaretçiler her teşhir katına rampadan çıkarak ulaşabiliyor.

Troya Müzesi'nde, Homeros'un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi'nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılıyor.

Ziyaretçiler müzeyi gezerken şu başlıklardan oluşan hikayeleri takip ediyor: Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya'nın İzleri.

"Bölgesinde yaşayanlara kimliğini hatırlatan, ilham verici örnek bir müze"

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, Avrupa Müze Akademisi Ödülü için geçen yıl mart ayında başvuru yaptıklarını söyledi.

Mayıs ayında ise raportörler tarafından çevrim içi denetim gerçekleştirildiğini belirten Gölcük, "Aslında Romanya'da olması gereken tören, pandemi sebebiyle online olarak yapıldı. Törende Troya Müzesinin 2020 ve 2021 yılı yani 2 yılın Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldığımızı öğrendik. Bizim için son derece gurur verici bir haber oldu. Çünkü 2020 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü'nü almıştık. 2020 ve 2021'de de Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü alan, Türkiye'de bu iki büyük ödülü kazanan ilk müze olduk." diye konuştu.

Gölcük, Avrupa Müze Akademisi Ödülleri'ne 14 ülkeden yaklaşık 56 müzenin katıldığını aktardı.

Hollanda'dan 6 müzenin yanı sıra Rusya, Romanya, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Yunanistan gibi oldukça güçlü rakiplerle yarıştıklarını vurgulayan Gölcük, şu bilgileri paylaştı:

"Jüri raporunda Troya Müzesinin öne çıkan hususları şunlardı: Birincisi Troya Müzesi etrafında bulunduğu noktaya, kırsal kalkınmaya çok büyük bir katkı sağlıyor. Çevresiyle oldukça uyumlu bir müze. İkincisi; 'Troya Müzesi, duvarlarının dışında yaşayan insanlara, bulunduğu bölgedeki yaşayan insanlara kimliğini hatırlatan, ilham verici örnek bir müze' tabiri kullanıldı. Oldukça önemli bir ödüldü. Hatta bir hocamız ödülü şöyle yorumladı: 'Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştunuz, dün akşam da Süper Kupa'yı aldınız.' dedi.

Şunu vurgulamakta fayda var: Her iki ödülü aldığımız yıllar, pandeminin hayatı durdurduğu, dünyada birçok müzeci meslektaşımızı kaybettiğimiz, müzelerin uzun süre kapandığı dönemdi. Troya Efsanesi'ni dünyaya yeniden farklı bir solukla hatırlattık. Bu ödülde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün çok büyük bir gayreti var. Türk müzeciliğimize hayırlı olmasını diliyorum."

ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor
ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor
ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor
ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor
ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor
ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor
ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor
ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor
ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor

Çanakkale, Homeros, Gölcük, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor 15:53 Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu 15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 15:08 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar 14:58 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı 14:24 ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı
Bayilerin 13:51 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi 12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Son Dakika Haberleri
15:49 Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti
15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu
15:40 TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım
15:07 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti
14:44 TFF Başkanı Nihat Özdemir ve G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın otelde buluşma iddiasına yanıt geldi
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti
14:24 Pfizer açıkladı! BioNTech aşısı 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli
14:19 İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranıyla zafer ilan etti Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranıyla zafer ilan etti         
15:56
Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti         
15:50
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım         
15:41
Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti         
15:05
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil         
14:50
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı         
14:20
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 15:59:26. #1.13#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement