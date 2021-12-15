TRT Erzurum Radyosu 61 Yaşında - Son Dakika

Erzurum'da 15 Aralık 1960 tarihinde saat 12.30'da Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in bant kaydı konuşmasıyla yayın hayatına başlayan TRT Erzurum Radyosu, il radyoları arasında ilk yayına başlayan radyo oldu. Yayına başladığı tarihten bu yana ilkelerinden, saygınlığından ve özgünlüğünden ödün vermeyen TRT Erzurum Radyosu, bugün 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kısa dalga yayıncılıktan FM radyosuna

TRT Erzurum Radyosu, 11 Aralık'ta 1 KW gücünde kısa dalga vericisiyle 4 günlük deneme yayınının ardından 15 Aralık'ta başladığı yayın hayatına, 7 Mayıs 1967 tarihinde Kahramanlar vericisinin devreye girmesiyle uzun dalga yayınıyla devam etti. Şubat 1990 tarihinde verici frekansında değişiklik yaparak uzun dalga 243 KHZ 1235 metre üzerinden yayına devam eden Erzurum Radyosu, 10 Ekim 1997 Cuma gününden itibaren 96.8 FM vericisi üzerinden yayınını sürdürdü.

Doğu Anadolu'nun nabzını tutuyor

Bugün bölgesel olarak günde üç saat canlı, TRT Türkü ve Radyo-1 kanalına belirli günlerde yaptığı canlı ve bant ulusal programlarıyla da bölgesel ve ulusal alanda yayın yapan TRT Erzurum Radyosu, FM frekansından yayın alanına giren Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Bayburt'ta ayrıca uydu ve internet üzerinden ise Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında beğeniyle dinleniyor. Erzurum Radyosu, tarihi birikimi, deneyimli yayıncı kadrosu ve özgün programları ile güncel, canlı ve dinamik bir yayıncılık anlayışıyla ve her fırsatta bölge insanının sorunlarını, sıkıntısını, neşesini paylaşarak Doğu Anadolu'nun nabzını tutuyor.

Kamu yayıncısı olarak sorumluluk alanına giren 11 ilin (Erzurum, Erzincan, Sivas, Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Tunceli ve Bingöl) sorunlarını, güncel haberlerini, tarım hayvancılık, sağlık, eğitim, kültür sanat, turizm, aile, hukuk, tarih, bilişim ve daha birçok alandaki konuları gerek stüdyodan gerekse yerinden gerçekleştirdiği yayınlarla dinleyicisine ulaştırıyor.