Trump'ın azil süreci: Demokratlardan son azil oturumu sonrası ABD Başkanı'na tepki: 'Suç işlemiş...

ABD'de televizyondan canlı yayınlanan tartışma programında bir araya gelen Demokrat başkan aday adayları, ABD'nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland'in azil soruşturması kapsamında Kongre'de verdiği ifade sonrası Başkan Donald Trump'ı kınadı.

Demokrat başkan aday adaylarından Senatör Bernie Sanders, Trump'ın iflah olmaz bir yalancı olduğunu söyledi.

Senatör Kamala Harris de Beyaz Saray'da, suç işlemiş bir kişinin oturduğunu belirtti.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise Trump'ın net bir şekilde 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçiminde kendisini rakip olarak görmek istemediğini vurguladı.

Gordon Sondland, Ukrayna'ya, Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açması için Ukrayna'ya baskı yaptığını kabul etmiş, "Başkan'ın talimatlarına uydum" demişti.

Sondland, kendisine talimat veren kişinin ise Trump'ın avukatı Rudolph Giuliani olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray ise Sondland'in ifadesinin esasında Başkan Trump'ı temize çıkardığını savundu.

Azil soruşturmasında, Trump'ın, Bidenlar hakkında soruşturma açılması talebinde bulunup Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alıp almadığı inceleniyor.

Trump kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

ABD'de, seçim kazanmak için yabancı ülkelerden destek istemek yasalara aykırı.

Azil süreci nasıl işliyor?

ABD Anayasası, Kongre'ye başkanın üç kategoriden en az birince suç işlemesine kanaat getirilmesi halinde görevden alma yetkisi veriyor.

Bu suçlar; ABD'nin düşmanı olan bir ülkeye yardım etmek olarak tanımlanan "ihanet", siyasi fayda karşılığında para ya da hediye kabul etmeyi içeren "rüşvet" ve "ağır ve vahim suç" işlemek ya da "başka kötü davranışta" bulunmak olarak sıralanıyor.

Başkanın azli için, Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluk, jüri görevi üstlenerek nihai kararı veren Senato'da ise üçte iki çoğunluk gerekiyor.

ABD'de geçen yıl yapılan ara seçimlerde Temcilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçmişti.

435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 235 Demokrat, 198 Cumhuriyetçi üye var. 2 sandalye ise halen boş.

100 üyeli Senato'da ise 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat, 2 de bağımsız üye var.