Trump\'tan "Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?" sorusuna net yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Florida'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına görüşmeyi ve Orta Doğu ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Trump, Netanyahu ile başta Gazze olmak üzere çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kendisine verilen "İsrail Barış Ödülü" için Netanyahu'ya teşekkür etti.
İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ve oradaki yasadışı yerleşimciler konusunu da ele aldıklarını kaydeden Trump, "Batı Şeria konusunda uzun süredir bir tartışma yürütüyoruz. Batı Şeria konusunda yüzde 100 anlaşmaya vardığımızı söyleyemem ama bu konuda bir sonuca varacağız." dedi.
Öte yandan Trump, İsrail'in Gazze'de ateşkes sürecine uyacağına inandığını vurgulayarak, "İsrail'in yaptıkları konusunda endişeli değilim. Onların planı yerine getirdikleri konusunda endişeli değilim. İsrail, bu plana yüzde 100 uygun davranıyor." sözleriyle Netanyahu'yu savundu.
ABD Başkanı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması konusunda ne düşündüğü konusunda ise "Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Onlar bunu asla İsrail'e karşı kullanmayacak, söz veriyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki siyasi dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Trump, "Suriye'nin çok kötü bir lideri olan (Beşşar Esed'i) ortadan kaldırmada büyük yardımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı, bunu unutmayın. Bunun için hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten övgüyü hak ediyor. Bibi de buna katılıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya da cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirtti. Trump, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." değerlendirmesini yaptı.
