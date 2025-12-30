Trump'tan "Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?" sorusuna net yanıt - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan "Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?" sorusuna net yanıt

30.12.2025 02:20  Güncelleme: 07:57
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olasılığına ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum, kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) de ona saygı duyuyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Florida'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına görüşmeyi ve Orta Doğu ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Trump, Netanyahu ile başta Gazze olmak üzere çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kendisine verilen "İsrail Barış Ödülü" için Netanyahu'ya teşekkür etti.

"BATI ŞERİA KONUSUNDA TARTIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ve oradaki yasadışı yerleşimciler konusunu da ele aldıklarını kaydeden Trump, "Batı Şeria konusunda uzun süredir bir tartışma yürütüyoruz. Batı Şeria konusunda yüzde 100 anlaşmaya vardığımızı söyleyemem ama bu konuda bir sonuca varacağız." dedi.

"İSRAİL'İN YAPTIKLARI KONUSUNDA ENDİŞELİ DEĞİLİM"

Öte yandan Trump, İsrail'in Gazze'de ateşkes sürecine uyacağına inandığını vurgulayarak, "İsrail'in yaptıkları konusunda endişeli değilim. Onların planı yerine getirdikleri konusunda endişeli değilim. İsrail, bu plana yüzde 100 uygun davranıyor." sözleriyle Netanyahu'yu savundu.

TRUMP'TAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olasılığı olup olmadığı yönündeki bir soruya Trump, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum, kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) de ona saygı duyuyor. Aralarında bir sorun çıkmayacak. Bir sorun yaşamayacağız." değerlendirmesini yaptı.

"F-35 KONUSUNU CİDDİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ"

ABD Başkanı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması konusunda ne düşündüğü konusunda ise "Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Onlar bunu asla İsrail'e karşı kullanmayacak, söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki siyasi dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Trump, "Suriye'nin çok kötü bir lideri olan (Beşşar Esed'i) ortadan kaldırmada büyük yardımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı, bunu unutmayın. Bunun için hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten övgüyü hak ediyor. Bibi de buna katılıyor." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL İLE SURİYE'NİN İYİ GEÇİNMESİNİ İSTİYORUM"

Netanyahu ile İsrail-Suriye ilişkileri konusunda da geniş bir şekilde değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Trump, "Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanına (Ahmed Şara) saygı duyuyorum, kendisi güçlü biri. Suriye'nin şu anda ihtiyacı olan da bu. İsrail'in onunla iyi geçinmesini umuyorum." dedi. Şara'nın Suriye'de şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardığını ve terör örgütü DEAŞ ile mücadelede de önemli adımlar attığını kaydeden ABD Başkanı, bu süreçte Şara'ya güvendiğini belirtti İsrail'in Suriye ile iyi geçinmesi konusunda elinden geleni yapacağını ve "bunu sağlayacağını" kaydeden Trump, "Suriye konusunda Bibi ile ortak bir anlayışa sahibiz." diye konuştu.

TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya da cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirtti. Trump, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Aylin Atak Aylin Atak:
    Yahudi Yahudiye vurmaz baştakini herkes biliyor Yahudi üstün cesaret madalyası 88 31 Yanıtla
    ***145357*** ***145357***:
    kardeş o madalya ne için verildi malmisin lan teneke niye verildi ne için verildi 31 59
    mehmet mehmet:
    Ne için verilecek bop eş başkanı Yahudilere hizmet ettiği için verildi gerzek gerzek soru soruyor 22 6
  • Sk 06 Sk 06:
    insanlar katledilirken kınama yapanlar Trumpın kanatları altından çıkarmayan kişilermi pöhh kına yakarlar yemez çünkü 37 5 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Dokunmayın Şabanima.. Bu devranda döner Tramp kalıcı değilsin ABD her çıkışın bir inişi var. Ülkeler kim savaş malzemesi iyi uretirse O Kazanır bu böyle biline. Tramp bunu gösterdi. 12 26 Yanıtla
  • orhanbayarr21 orhanbayarr21:
    AKP varken bop tıkır tıkır işliyor sıra hangı ölkede yakında sıra bize gelecek unutmayınız AKP iktıdarında kaç ölkeyı dağıttılar ak TROLLER bu bır gerçek 13 4 Yanıtla
    Celil Başer Celil Başer:
    çok biliyor ama boş konuşuyorsun o zaman neden turkiyeye dokunamadılar birsey konuşurken once düşün sonra bok boğazlık yap evet haklısın akp olmasada sizin CHP niz olsaydı bunlar olmazdı çünkü el pençe gezmeye alışıksınız boyun egmeye alısiksiniz ülkeyi yahudilere şikayet etmeye alısıksiniz haklısın bro 6 13
    mehmet mehmet:
    Ortadoğu'da bir tek İran kaldı ilanı da bir şekilde karıştıracaklar Türkiye zaten karışmak üzere 9 3
    fatih mazlum fatih mazlum:
    Bop yokken icerdeki hainlerle koca osmanli imparatorlugunu dagittilar o biseymi!! 0 0
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    İsrail tasması Abd elinde, Reis dışarda aslan zaten asıl yangın içerde sönmüyor maalesef. 11 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
