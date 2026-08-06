Trump küçük çocuğu son anda kurtardı! Biden göndermesi etkinliğe damga vurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'da düzenlenen bir etkinlikte sahnenin kenarına yönelen küçük bir çocuğun peşinden koşarak düşmesini engelledi. Çocuğu güvenli bölgeye aldıktan sonra, "Onun Biden gibi bu sahneden düşmesini istemiyorum." sözleriyle eski Başkan Joe Biden'a göndermede bulunan Trump'ın açıklamaları salonda gülüşmelere neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'da düzenlenen bir etkinlikte sahnede dolaşan küçük bir çocuğun kenara yaklaşması üzerine peşinden koşarak düşmesini engelledi. Trump'ın, "Onun Biden gibi bu sahneden düşmesini istemiyorum." sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.
KÜÇÜK ÇOCUK SAHNENİN KENARINA YÖNELDİ
Olay, Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bulunan Red Rock Casino Resort'ta düzenlenen etkinlik sırasında yaşandı. Trump, ekonomi politikalarını anlatmak üzere sahneye davet ettiği bir aileyle sohbet ederken küçük çocuk bir anda sahnenin kenarına doğru yürümeye başladı.
Videoda Trump'ın konuşmasını yarıda keserek hızla çocuğun peşinden gittiği ve onu sahnenin kenarından uzaklaştırdığı görülüyor. Çocuk güvenli şekilde ailesinin yanına götürülürken salondakiler Trump'ı alkışladı.
BIDEN'A GÖNDERME YAPTI
Trump, çocuğu durdurduktan sonra salondakilere dönerek, "Onun Biden gibi bu sahneden düşmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı. Bu sözler salonda kahkahalara ve alkışlara neden oldu. Trump'ın sözleri, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 2023 yılında ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde sahnede düşmesini hatırlatan bir gönderme olarak yorumlandı.
ETKİNLİKTE VERGİ POLİTİKALARINI ANLATTI
Trump, etkinlikte "bahşişten vergi alınmaması", "fazla mesai ücretlerinden vergi alınmaması" ve çocuklar için oluşturulan yatırım hesapları gibi ekonomi politikalarını anlattı. Sahnedeki aile de bu uygulamalar sayesinde maddi olarak rahatladıklarını ifade etti
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