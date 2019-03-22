Son Dakika Haberleri: Trump, Orta Doğu'da Kalıcı Hasarlara Yol Açıyor"

Trump, Orta Doğu'da Kalıcı Hasarlara Yol Açıyor"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma girişiminin Orta Doğu'da kalıcı ve telafi edilemez hasarlara yol açtığını kaydetti.

Trump, Orta Doğu'da Kalıcı Hasarlara Yol Açıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma girişiminin Orta Doğu'da kalıcı ve telafi edilemez hasarlara yol açtığını kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın, "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi." şeklindeki ifadelerini değerlendirdi.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan'ı İsrail toprağı olarak tanıma girişimi, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır; Orta Doğu güvenlik, barış ve istikrarını tehdit eder niteliktedir ve uluslararası toplumun şiddetle karşı çıkması gereken tehlikeli bir çabadır. " ifadelerini kullanan Çelik, uluslararası hukukun, BM Güvenlik Konseyi Üyesi bir devletin başkanı tarafından açıkça ihlal edildiğini vurguladı.

Çelik, "Böyle bir bir sorumsuzluğun elinde güç olan herkesi hukuku ihlal etmeye davet ettiği ve dünyanın çeşitli yerlerinde işgalciliği özendirdiği açıktır." değerlendirmesinde bulunduğu paylaşımında şunları kaydetti:

"Trump, uluslararası toplumu tamamen gözardı etmekte; attığı Twitter mesajlarıyla Orta Doğu'da kalıcı ve telafi edilemez hasarlara yol açmaktadır. Uluslararası hukukun ihlal edilmesine davetiye çıkarmanın ve işgalciliği teşvik etmenin dünyada çok vahim sonuçları olur. Trump, bir gün çıkıp Filistin halkının toprağını İsrail'in başkenti ilan ediyor; başka bir gün Venezuela'ya 'geçici devlet başkanı' tayin ediyor; ertesi gün de kalkıp Golan'ı İsrail'e verdiğini duyuruyor! ABD Başkanı, siyasi kuralsızlığı teşvik ediyor. Trump'ın, iç politik baskılardan kaçmak adına icra ettiği her siyasi manevranın dünyayı yepyeni çatışmalara sürüklediği ayan beyan ortadadır. Bu yaklaşımlar ABD'nin herhangi bir küresel veya bölgesel konuda uzlaştırıcı bir rol üstlenme imkan ve kabiliyetini ortadan kaldırıyor."

Türkiye'nin komşu devletlerin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu belirten Çelik, uluslararası toplumu, ABD Başkanı Trump'ın tavrı ile benzeri tek taraflı adımlara karşı kararlı bir tutum sergilemeye davet ettiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:28 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Donald Trump, Güncel
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