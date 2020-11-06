ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak

06.11.2020 23:56

ABD'de tarihi seçimde oy sayımı sürerken, The Hill gazetesi seçimde geride olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Haspel ve FBI Direktörü Christopher Wray'i kovacağını yazdı.

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki yarış devam ederken ABD Başkanı'nın geride olduğu seçimin faturasını 3 üst düzey devlet yetkilisine kestiği belirtildi. The Hill gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Haspel ve FBI Direktörü Christopher Wray'i kovacağı iddia edildi.

HABERDE TRUMP-ESPER GERGİNLİĞİNE GÖNDERME YAPILDI

Gazetenin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Esper ile Trump arasında son aylarda yaşanan anlaşmazlıkların bu kararda etken olabileceği ifade edildi.

Haberde, "Esper ve Trump'ın ilişkisi, ülke çapındaki protestoları bastırma konusunda önemli ölçüde bozuldu. Trump, protestoları bastırmak için aktif görevli askerleri konuşlandırmakla defalarca tehdit etmişti. Esper ise bu fikre karşı olduğunu dile getirmişti" ifadeleri kullanıldı.

Trump seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak
Sırsıyla Mark Esper - Gina Haspel - Christopher Wray

BAŞKANLIK YARIŞINDA GÖZLER 6 KRİTİK EYALETTE

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 'salıncak eyaletler' olarak bilinen 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor.

ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında baş başa giden yarışta, toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Georgia, Kuzey Carolina, Nevada, Pennsylvania, Arizona ve Alaska eyaletleri kritik önemini koruyor.

Trump seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak

Başkanlık yarışındaki son durum AA muhabirinin derlediği bilgilere göre eyaletler bazında şöyle:

GEORGİA'DA BİDEN ÖNDE

Trump'ın seçim sandıklarının açılmasından bu yana yarışı önde götürdüğü 16 delegelik Georgia'da, Biden cuma sabahı itibarıyla Trump'ı yaklaşık 1500 oy farkıyla geride bıraktı. Eyalette yaklaşık 5 milyon oy kullanıldı ve Biden yüzde 0,022 gibi küçük bir oranla şu an önde bulunuyor.

Eyalet yasalarına göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,5'ten küçük olursa, yapılacak itiraz üzerine oyların tekrar sayılması gerekiyor. Nitekim, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yüzde 99 sayımı biten oyların tekrar sayılacağını açıkladı.

NEVADA KRİTİK EYALET HALİNE GELDİ

6 delegesi bulunan Nevada'da da yarışı kimin kazandığını ilan etmek için sayımın bir kaç gün daha devam edeceği belirtiliyor. Şu ana kadar 1,2 milyon oyun sayıldığı eyalette Biden yüzde 1'den daha az bir oranla Trump'ın önündeki konumunu koruyor.

Biden ve Trump arasındaki oy farkı 11 binin üstünde görünen eyalette işlem görmeye devam eden oyların arasında teyid edilmeyi bekleyen Clark County'deki 60 bin civarında geçici oy pusulasıı var. Bu oylar, çoğunlukla seçmen tarafından seçim günü kayıt yaptırıp kullanıldığı için geçerli olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Eyalet yasalarına göre üzerinde 3 Kasım tarihli posta ile gönderilen oylar 10 Kasım tarihine kadar sayılabilecek. Bir zamanlar salıncak eyalet konumunda bulunan Nevada, en son George W. Bush'un kazandığı 2004 seçimlerinden bu yana Demokrat eyaletler listesinde sayılıyor.

KUZEY CAROLİNA DA KAZANANINI ARIYOR

Seçimin diğer kritik eyaleti Kuzey Carolina'da da henüz kazanan ilan edilmedi, 15 delegesi bulunan eyalette oyların sayımı devam ediyor.

Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre, eyalette sayılmayı bekleyen hala 100 binin üzerinde oy ve 41 bin geçici oy pusulası mevcut. Eyalet yasalarına göre, 3 Kasım seçim günü damgalı posta yoluyla kullanılan oyların sayımı için 12 Kasım'a kadar zaman bulunuyor.

Uzmanlar, sayımı süren oyların hala eyaletin rengini kırmızıdan maviye değiştirebileceğine dikkat çekerken, perşembe sabahı Beyaz Saray'da kameraların karşısına çıkan Trump, Kuzey Carolina'da Biden'dan 77 bin oy farkıyla önde olduğunu belirterek, "Biz Kuzey Carolina'yı açıkça kazandık, artık bizi yakalayamazlar." ifadelerini kullanmıştı.

PENSİLVANYA'DA BİDEN TRUMP'I SOLLADI

Seçimin en çekişmeli geçen eyaletlerin başında gelen Pennsylvania'da da yarış başa baş giderken, eyaletin seçim sitesine göre hala 175 binden fazla oy sayılmayı bekliyor.

Sandıkların açılmasından bu yana eyalette Trump yarışı önde götürürken, posta yoluyla kullanılan oyların devreye girmesiyle son iki gün Trump ile Biden arasındaki fark kapandı. Cuma sabayı itibarıyla Biden, Trump'ın önüne geçti. Eyaletin seçim sitesine göre hala 175 binden fazla oyun sayılmayı beklediği kaydediliyor.

6,5 milyondan fazla oy kullanılan eyalette iki aday arasında şu an yüzde 0,1'den daha az fark bulunuyor. Eyalet seçim yasalarına göre farkın yüzde 0,5'ten daha az olduğu durumlarda oyların tekrar sayılması gerekiyor.

Trump, 2016 seçimlerinde rakibi Hillary Clinton'a karşı "Mavi Duvar" olarak bilinen Wisconsin, Michigan ve Pennslyvania eyaletlerini yüzde 1 farktan daha az oy oranı ile ucu ucuna kazanmıştı.

ARİZONA DEMOKRATLARA GİTTİ GELDİ

Kazananın ilan edilmesi konusunda karışıklık yaşanan Arizona eyaleti de ülkedeki siyasi haritada renginin belirlenmesini bekliyor.

Associated Press'in (AP) ve ardından Trump'ın destekçisi olarak bilinen FOX News kanalının Arizona'yı Biden'ın kazandığını ilan etmesinin ardından seçimi takip eden birçok kaynak 11 delegeyi Biden'ın hanesine yazdı.

Ancak eyalette Biden hala 64 bin oyla yarışı önde götürmesine rağmen sayımı devam eden oyların hala sonucu değiştirebilecek çoklukta olması nedeniyle eyaleti tam olarak Demokratlar'ın kazandığı söylenemiyor ve yetkililerin nihai açıklaması bekleniyor.

Kazananın ilan edilmediği Alaska eyaletinde de oy sayımı devam ediyor. Oyların yaklaşık yüzde 50'sinin sayıldığı 3 delegelik Cumhuriyetçi eyaletin, sonuçlara diğer eyaletler kadar büyük bir etki yapması beklenmiyor.

BAŞKANLIK İÇİN 270 DELGE OYU GEREKİYOR

AP'nin araştırmasına göre ABD'de 2000 seçimlerinden bu yana ülke genelinde 31 eyalette tekrar sayım yapıldı, bunlardan sadece 3'ünde sonuçlar bir önceki durumu değiştirdi.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, şu ana kadar Demokrat Parti adayı Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak
ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak
ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak

Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hill, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya Türkiye'yi Kovid-19 risk bölgesi ilan etti! Anlaşma iptal edildi Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın         
00:09
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı         
23:25
Trump'a içeriden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçiler tepki gösterdi Trump'a içeriden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçiler tepki gösterdi         
23:03
Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü         
22:18
Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı         
22:08
ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor         
20:57
'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı         
20:24
Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor         
19:29
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 00:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei