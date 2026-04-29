Trump yine Protokol tanımadı: Kraliçe II. Elizabeth'ten sonra Camilla'ya da saygısızlık yaptı
Trump yine Protokol tanımadı: Kraliçe II. Elizabeth’ten sonra Camilla’ya da saygısızlık yaptı

29.04.2026 13:44
İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın ABD ziyareti, Trump'ın Kraliçe Camilla ile yaşadığı protokol kriziyle gündeme geldi. Trump'ın kaba davranışı sosyal medyada büyük tepki topladı.

İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği tarihi devlet ziyareti, diplomatik ajandadan ziyade protokol krizleriyle dünya basınında geniş yer buldu. Ziyaretin en çok tartışılan anı, Başkan Donald Trump’ın Kraliçe Camilla ile girdiği etkileşim sırasında yaşandı. 

Kameralara yansıyan görüntülerde, Trump’ın Kraliçe tam bir yetkiliyle el sıkışırken kaba bir şekilde önüne geçtiği görüldü. Sosyal medyada infial yaratan bu olay, diplomasi tarihine geçecek bir nezaketsizlik olarak tanımlandı. Yaşanan bu anlar, özellikle dijital platformlarda ve siyasi çevrelerde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok gözlemci ve kullanıcı, Trump’ın bu hareketini açık bir saygısızlık olarak nitelendirdi. 

Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, Trump’ın Kraliçe Camilla tam el sıkıştığı sırada resmen önüne geçmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu durum, her geçen gün ülkemiz adına yeni bir utanç kaynağı ekleniyor ifadeleriyle sert bir şekilde eleştirildi.

Bu olay, Trump’ın kraliyet ailesine yönelik ilk protokol ihlali olarak kayıtlara geçmedi. Kraliyet uzmanları, 2018 yılında Kraliçe II. Elizabeth’in önünde yürüdüğü ve hükümdarı arkasında bıraktığı benzer bir anı hatırlatarak, bu durumun bir alışkanlık haline geldiğine dikkat çekti. 

İngiliz kraliyet protokolüne göre, hükümdarın veya eşinin önüne geçmek, onlara sırtını dönmek veya izinsiz fiziksel temasta bulunmak en büyük nezaketsizliklerden biri kabul ediliyor. 

Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın bu seyahati, aslında sembolik ve stratejik açıdan büyük bir önem taşıyor. 2026 yılı, ABD’nin Bağımsızlık Bildirgesi’nin 250. yıl dönümü olması sebebiyle iki ülke arasındaki özel ilişkinin yeniden teyit edildiği bir dönem olarak görülüyor. 

Kral Charles, ziyaret kapsamında ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada ortak değerlere vurgu yaparken, iklim değişikliği ve küresel güvenlik gibi konularda iş birliği mesajı vermişti.

Ziyaretin programı Washington temaslarının ardından New York ve Virginia duraklarıyla devam ediyor. Beyaz Saray’da onurlarına verilen devlet yemeğinde Kral Charles, Trump’a tarihi bir denizaltı zili olan HMS Trump’ı hediye ederek diplomatik nezaketini korumuştu.

 Ancak bu tür jestlerin, yaşanan protokol krizlerinin gölgesinde kalması analistler tarafından talihsizlik olarak nitelendiriliyor. Kraliyet çiftinin New York’ta 11 Eylül Anıtı’nı ziyaret ederek burada hayatını kaybeden İngiliz vatandaşları için çelenk bırakması ve Kraliçe Camilla’nın kültürel projelere katılması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Sezonu kapatan Arda Güler’i şoke eden teklif Düşünmeden yanıtladı Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
Küçük çocuğun oyun oynarken sınırı aştı: Yanlışlıkla Kanada’ya geçti Küçük çocuğun oyun oynarken sınırı aştı: Yanlışlıkla Kanada’ya geçti
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:42
Taraftar havalara uçacak Dries Mertens geri dönüyor
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:38
Manşetler yanıyor Tarihi maç herkesi şoke etti
Manşetler yanıyor! Tarihi maç herkesi şoke etti
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
