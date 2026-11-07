Trump’tan Kabinede revizyon sinyali: Değişiklikler yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesinin ardından yönetim kadrosunda yeni değişikliklere gidebileceğini açıkladı. “Birkaç değişiklik yapacağım” diyen Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e güveninin sürdüğünü de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından yönetim kadrosunda yeni bir yapılanmaya gidileceğinin sinyalini verdi. CBS News’in “60 Minutes” programına verdiği röportajda konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki çoğunluğu kaybetmesinin ardından bazı isimlerle yollarını ayırabileceğini belirtti.

“BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIM”

Programın sunucusu Ross Douthat, Trump’a seçim yenilgisinin ardından yönetim ekibinde görevden almalar bekleyip beklemediğini sordu.

Trump, bu soruya “Evet, biraz. Kabinemi seviyorum, iyi olduklarını düşünüyorum. Ancak birkaç değişiklik yapacağım. Kim olduklarını söylemek istemiyorum” yanıtını verdi.

Trump’ın açıklaması, Beyaz Saray’daki görev değişikliklerinin Susie Wiles’ın ayrılığıyla sınırlı kalmayabileceği şeklinde yorumlandı.

SUSIE WİLES’IN YERİNE STEPHEN MİLLER GELDİ

Trump’ın röportajı kaydedildikten yalnızca saatler sonra Beyaz Saray’da önemli bir görev değişikliği duyuruldu. Trump, Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın görevinden ayrılacağını, yerine mevcut Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller’ın getirileceğini açıkladı.

9 Kasım Pazartesi günü görevi devralması beklenen Miller, Trump’ın uzun süredir yakın çalışma ekibinde yer alan isimlerden biri. Wiles’ın ise Trump’ın siyasi organizasyonunda görev yapacağı bildirildi.

Wiles, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan ilk kadın olmuştu.

Susie Wiles

HEGSETH İÇİN “GÜVENİYORUM” MESAJI

Röportajda Savunma Bakanı Pete Hegseth’in geleceği de gündeme geldi. Hegseth’in görevine devam etmesine güvenip güvenmediği sorulan Trump, “Güveniyorum” yanıtını verdi.

Trump, Venezuela operasyonuna ilişkin değerlendirmesinde de ABD’nin kazandığını savunarak Hegseth’in bu sürecin bir parçası olduğunu söyledi. Ancak operasyonun başarısını doğrudan Hegseth’e bağlamadı.

Pete Hegseth

RÖPORTAJ PAZAR GÜNÜ YAYINLANACAK

Trump’ın Ross Douthat ile yaptığı röportajın tamamının 8 Kasım Pazar günü CBS ekranlarında yayımlanması bekleniyor. Trump’ın kabinede başka hangi isimlerle yollarını ayıracağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

GİTMESİ MUHTEMEL İSİMLER KONUŞULUYOR

Trump’ın kabinede yeni değişiklikler yapabileceğine yönelik açıklamasının ardından ABD basınında bazı isimlerin geleceği tartışılmaya başlandı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, yönetimdeki görevini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilen isimlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Beyaz Saray’da Susie Wiles’a yakınlığıyla bilinen siyasi danışman James Blair ve Trump’ın eski kampanya yöneticisi Chris LaCivita’nın da yönetimdeki konumlarının değişebileceği öne sürülüyor. Ancak bu isimlerden herhangi birinin görevden alınacağına ilişkin resmî bir karar açıklanmış değil.

TRUMP YÖNETİMİNDE DAHA ÖNCE DE AYRILIKLAR YAŞANDI

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde yönetim kadrosunda daha önce de dikkat çeken görev değişiklikleri yaşandı. Eski Adalet Bakanı Pam Bondi, eski İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve eski Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer görevlerinden ayrılan isimler arasında yer aldı. Son olarak Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın görevini bırakacağı açıklandı. Wiles’ın yerine Stephen Miller’ın getirileceği duyuruldu. Bu gelişmeler, Trump’ın yönetim kadrosunda yeni değişikliklere gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı.