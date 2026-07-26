Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’de 9 eyalete yayılan ve yaklaşık 2 bin kişiyi ishal eden kaynaklı parazit salgını, Washington ile Mexico City hattında kriz çıkarttı. Salgından Meksika’dan ithal edilen iceberg marulları sorumlu tutan ABD Başkanı Donald Trump, faturayı komşusuna keserek ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Meksika iddiaları kesin kanıt yok diyerek reddederken FDA ürünleri geri çağırıyor.

ABD’de marul ürünleriyle ilişkilendirilen ve Cyclospora parazitinin yol açtığı salgın ülkenin gündemini değiştirdi.  9 eyalete yayılan ve 2 bine yakın kişiyi etkileyen salgınla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, faturayı Meksika’ya keserek ithal marullara ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.

KOMŞU ÜLKE İLE YENİ BİR TİCARET KRİZİ 

ABD’de hızla yayılan Cyclospora paraziti kaynaklı ishal salgını, Washington ile Mexico City arasında yeni bir ticaret krizinin fitilini ateşledi. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, salgının merkezinde gösterilen Meksika menşeli ürünleri hedef alarak, “Meksika’nın maruluna büyük bir gümrük vergisi uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

SALGIN 9 EYALETE YAYILDI 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen ortak soruşturmada bilanço ağırlaşıyor. Yayınlanan son verilere göre salgın şu ana kadar 9 eyaleti etkisi altına aldı. Yapılan testlerde bin 947 doğrulanmış vaka tespit edilirken, en az 98 kişi hastanede tedavi altına alındı. Sağlık yetkilileri, şiddetli ishal, mide krampları ve uzun süreli bağırsak sorunlarına yol açan parazit nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

ŞÜPHELER MEKSİKA MARULUNDA 

FDA'nın tedarik zinciri üzerinde yaptığı geriye dönük incelemeler, okları Meksika'ya çevirdi. Salgının kaynağında Meksika'nın Guanajuato bölgesinden ithal edilen parçalanmış iceberg marulların bulunabileceği belirtildi. Bu gelişme üzerine üretici firma Taylor Farms de Mexico, ABD pazarındaki söz konusu ürünlerini tedbir amaçlı gönüllü olarak geri çağırma süreci başlattı. Ancak FDA, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve nihai bir sonuca varılmadığını vurguladı.

MEKSİKA İDDİALARI REDDETTİ: KESİN KANIT YOK  

ABD’den gelen suçlamalara ve Trump'ın vergi tehdidine Meksika cephesinden yanıt gecikmedi. Meksika Sağlık Bakanı David Kershenobich, salgının kendi ülkelerinden ihraç edilen marullardan kaynaklandığına dair kesinleşmiş bir kanıt bulunmadığını savundu. Buna rağmen Kershenobich, olası risklere karşı Guanajuato bölgesindeki üretim tesislerinde geniş çaplı izlenebilirlik ve denetim çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Akut Gastroenterit, Donald Trump, Mexico City, ABD Başkanı, Washington, Sonora, FDA, Son Dakika

Son Dakika Meksika Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem Artık zorunlu, 1 Ağustos’ta başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

21:36
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna’dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna'dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
21:19
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti Slavko Vincic hakemliği bıraktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti! Slavko Vincic hakemliği bıraktı
21:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 22:08:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.