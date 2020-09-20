Tüfenkci'den Kızılay Sağlık Üretim Merkezi müjdesi - Son Dakika

Tüfenkci'den Kızılay Sağlık Üretim Merkezi müjdesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kızılay Sağlık Üretim Merkezi noktasında çalışma yaptıklarını bildirdi.

Tüfenkci'den Kızılay Sağlık Üretim Merkezi müjdesi, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kızılay Sağlık Üretim Merkezi noktasında çalışma yaptıklarını bildirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Kızılay Sağlık Üretim Merkezi müjdesi

Ziyarette yaptığı konuşmada, atıl şekilde bekleyen Malatya Vagon Fabrikası alanında, Kızılay'ın mobil evler fabrikası inşaatı hakkında da bilgi aktaran Tüfenkci, "Yılarca atıl vaziyette duran vagon fabrikasını Kızılay şubemize aldırdık ve mobil evler ve hastaneler ile ilgili Kızılay yatırımlarını Malatya'mıza çektik. Fabrikanın inşaatı bitmek üzere. İlk defa burada açıklıyorum. Kızılay üzerinden sağlık ekipmanlarının da üretimini Malatya'mızda sağlamak için bir girişimlerimiz var. İnşallah onu da başardığımızda Malatya Kızılay Sağlık Üretim Merkezi olacak. İstihdam olacak" dedi.

"15 Temmuzda Milletimiz demokrasiye sahip çıktı"

Milletvekili Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimine de temas etti. Tüfenkci, "Türkiye önemli dönemeçleri ve badireleri atlattı, önemli mücadelelere imza attı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özelikle AK Parti gerek vesayet odaklarıyla Mücadele'de yurt dışında Türkiye'mize karşı verilen mücadelede milletle beraber ve milletimizin desteğiyle dik durdu, dik durmaya devam ediyor. Baktığımız zaman son olaylarda dahi, Makron Baydın veya Hafter 'in veya çeşitli piyonların bir araya gelerek. Türkiye karşıtlı üzerinden siyaset üretmeyi, Türkiye karşıtlı kendi kirli politikalarını mazlum hakları üzerinde oynamaya çalışmalar ve uygulamaya çalışmaları karşısında güçlü Türkiye'nin ve güçlü bir liderin olması onların birleşmelerine ve Türkiye üzerinde oyunlar oynanmasına vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

"Güçlü lider güçlü Türkiye var artık"

Tüfenkci," 15 Temmuz'da özelikle dış güçlerinin piyonu olan ve bu ülkenin insanlarına karşı silah kullanmaktan çekilmeyen Ülkeyi dizayn etmeye çalışanlar karşısında, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın çağrıyla milyonlar sokağa indi, Halkımız demokrasi karşısısın da olan güçlere karşı ayağa kalktı Kendi demokrasine ve seçilmiş insanında milletinde sahip çıktı. Türkiye'nin bir Suriye ırak olmayacağını milletimiz ifade ettiler. Bu mücadele de dünya örnek oldu. Biz kuruluşumuzdan buyana sürekli milletimizle istişare ederek milletimizin istikameti doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol alıyoruz. 15 Temmuzdan sonra 'da tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan diye herkesle yol yürümeye başladık. Milletimizin bekası için Cumhur ittifakını kurduk güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için mücadele ediyoruz. 15 Temmuz milli irade ocaklarını önemsiyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum 15 Temmuz Milli irade Ocakları olarak Türkiye faaliyet gerçekleştiriyorsunuz. Malatya güçlü bir şekilde varlığınız hissettiriyorsunuz bu bizleri onurlandırıyor. 15 Temmuz da vatan uğruna şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun gazilerimizde geçmiş olsun. FETÖ terör öğürtü bugün yargı önünde hesap veriyor ve vermeye devam edecekler. Bu mücadeleyi asla unutturmayacağız. FETÖ terör örgütünün ülkemizde yapmış olduğunu hep anlatacağız ve unutturmayacağız milletimiz unutmasın diye her zaman söyleyeceğiz" dedi.

"TMO kayısı alımına başlıyor"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 21 Eylül Pazartesi günü kuru kayısı alımı yapacak olmasıyla ilgili de konuşan Tüfenkci, " Malatya'mızda lisanlı depo kurduk ve faaliyet geçirdik. Zor bir mücadele oldu. Cuma günü de tarım bakanımızla görüştük. Kayısı fiyatlarını pazartesini açıklayacağız dedi. Piyasa altında olmasın diye Pazartesi günü kayımızın taban fiyatını açıklayacağız. TMO kayısı alımına başlıyor. TMO tarafından alımlar başlayınca, Kayısı çiftçilerimizin ellerini rahatlatacak. Kayısımızın belli bir fiyat altına düşmeyecek ve garantisi olacak. Malatya ekonomisine belli bir girdi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ da, "15 Temmuz Milli irade ocakları olarak, korona virüs salgını nedeniyle toplu etkinlikler yapmasak da, internet ortamında vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Malatya, Kızılay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tüfenkci'den Kızılay Sağlık Üretim Merkezi müjdesi - Son Dakika


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