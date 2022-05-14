TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi - Son Dakika
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TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi

14.05.2022 13:52

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi.

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi.

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının kurduğu TÜİB'in 5. Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Bakü'de düzenlenen toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, KKTC Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, Azerbaycanlı devlet yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile iş insanları katıldı.

TÜİB Başkanı Büyükfırat, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür ve kaderinin kendilerine yükümlülük ve miras bıraktığını, ticaretlerini ve işlerini bunun bilincinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Görevlerinin, Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Büyükfırat, "Sosyal sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği ticaret hacmi hedefine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Türk iş insanlarına büyük iş düşüyor"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan da katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini daha da geliştirmek için iş insanlarına büyük iş düştüğüne işaret eden Aşan, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın gelişimine Türkiye olarak her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Karabağ'ın da canlandırılması lazım. Gidenler orayı ne kadar yıktılarsa, bizim de orayı o kadar yapmamız lazım. Orada da Türk iş insanlarına büyük iş düşüyor. Türk yatırımcıların orada var olması lazım. Bu bir fırsat değil, bu bir görevdir. Bu şehitlerimize karşı vazifemizdir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysal, konuşmasında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çalışma alanındaki ilişkiler konusunda bilgiler paylaştı.

"Azerbaycan güçlüyse Türkiye, Türkiye güçlüyse Azerbaycan'ın güçlü olduğuna inanıyoruz." diyen Soysal, diplomasiden ekonomiye, askeri alanlardan enerji ve taşımacılığa kadar pek çok olanda ortaya konulan bu ortaklığın tüm dünyayı kıskandıracak noktaya geldiğini dile getirdi.

Etkinlikte, Türkiye'de olduğu için toplantıya katılamayan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın mesajı da okundu.

Büyükelçi Bağcı mesajında, TÜİB'in kurulduğu günden bu yana Türk ve Azerbaycan iş dünyası arasında önemli bir köprü vazifesini başarıyla sürdürmesinden gurur duyduğunu belirterek, "Hedefimiz; Azerbaycan'la ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmek, karşılıklı yatırımları artırmak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizle paralel olarak dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yerimizi almaktır. Bu noktada iş dünyası temsilcilerimize büyük görevler düşüyor." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yeni yönetim kurulu için yapılan oylamada, Hüseyin Büyükfırat oy birliğiyle yeniden TÜİB Başkanlığına seçildi.

TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi
TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi
TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi
TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi
TÜİB Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi

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Kaynak: AA

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