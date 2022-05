Tunç Soyer, AKP İzmir İl Başkanı Sürekli'yi Konuk Etti: "Önemli Olan Müzakere Masasının Kurulmuş Olması" - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve beraberindeki heyeti ağırladı. Basmane Çukuru, mezarlık ve kentsel dönüşüm gibi kentin uzun süredir gündeminde yer alan konuların ele alındığı toplantıda ortak irade mesajı verildi. Görüşmeden umutlu olduğunu belirten Başkan Soyer, "Önemli olan müzakere masasının kurulmuş olmasıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AKP Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve AKP İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu'nu konuk etti. Görüşmede hukuki nedenlerle inşaat çalışmaları duran ve İzmir kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak adlandırılan arazi ile İzmir'de çözüm bekleyen konular hakkında fikir alışverişi yapıldı.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ VAR"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Basmane Çukuru, bu kentin 'Çıbanbaşı' diyebileceğimiz kronik sorunlarından birisi. Bu konuda uzun süredir bir çalışma yapıyorduk ama hala o kilit aşılamadı. Neredeyse kördüğüme dönmüş bir tablo var. Bunun bütün hazırlık çalışmalarının ardından çözülebilmesi için birlikte çalışacağımızı bugün görüştük. Bu büyük sıkıntının ortadan kalkmasını diliyorum. Meseleyi hep beraber masaya yatırdık ve ne yapılabileceği konusunda istişarede bulunduk. Umutlu olduğumu söylemek isterim. Bugün ilk defa bir araya geldik. Bu konuları müzakere ediyor olmamız çok güzel bir şey. İzmir'in sorun haline gelmiş, kördüğüm olmuş meseleleri var. Bu konuları masaya yatırıp çözme iradesini ortaya koyabilirsek çözebileceğimizi gördük. Bu yüzden çok mutluyuz. Tüm konuların vakti var, çözümü de var. Önemli olan bugün bu müzakere masasının kurulmuş olmasıdır."

"İZMİR İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA İKİ TARAF DA HAZIR"

AKP İzmir İl Başkanı Sürekli ise şöyle konuştu:

"Çok verimli bir görüşme oldu. İzmir açısından da çok faydalı oldu. İlkesel anlamda Basmane Çukuru'nun çözümünden yanayız. İzmir'in kanayan yarası. Biz bu konunun ivedilikle çözülmesi için mutabıkız. Yalnız teknik çalışmalar var. Teknik çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızla çalışacağız. Buraya gelmeden önce son Başbakanımız Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ile de görüştük. Onlar da çözümün yanındalar ama teknik çalışmaları görmek istiyorlar. Sonra da Ankara ile görüşerek yol haritamızı belirleyeceğiz. Genel olarak İzmir'in konularında çözüm irademizi yansıttık. İzmir'in mezarlık sorununun çözümüyle ilgili mutabık olduk. Bizim bir talebimiz oldu, başkanımız bunu memnuniyetle karşıladı. Kentsel dönüşümde İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatif modeline geçti. Bizim konu ile ilgili çekincelerimiz vardı. Bunları başkanımıza ilettik. Başkanımız da teknik sunum yapılması için gerekli iradeyi gösterdi. Gelecek günlerde sunum da yapılacak. İzmir'in sorunlarıyla ilgili her konuda mutabıkız. Bu görüşmeleri sıklaştıracağız. İzmir için her şeyi yapmaya her iki taraf da hazır."