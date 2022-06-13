Tuncay Özkan'dan Hızlı Tren Zammına Tepki: "Türkiye Yönetilemiyor, Fatura Vatandaşa Çıkıyor" - Son Dakika
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Tuncay Özkan'dan Hızlı Tren Zammına Tepki: "Türkiye Yönetilemiyor, Fatura Vatandaşa Çıkıyor"

13.06.2022 12:35

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, hızlı tren bilet fiyatlarına yapılan zamma tepki göstererek “Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 30 zamlandı. Bu yılbaşından beri dördüncü zam oldu” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, hızlı tren bilet fiyatlarına yapılan zamma tepki göstererek "Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 30 zamlandı. Bu yılbaşından beri dördüncü zam oldu" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yüksek hızlı tren biletine yine zam geldi. Aralık ayında Ankara- İstanbul seferi için 84 TL olan bilete 3 Ocak 2022'de yaklaşık yüzde 20 zam yapılmış ve bilet 101 TL'ye yükselmişti. Mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 zam yapılan bilet fiyatlarına son olarak yüzde 30 artış oldu.

Ankara-İstanbul bilet fiyatı son 6 ay içerisinde 84 TL'den 195 TL'ye yükseldi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yapılan zammı sosyal medya hesabından, "Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 30 zamlandı. Bu yılbaşından beri dördüncü zam oldu. YHT seferlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisandaysa yüzde 15 zam yapılmıştı" sözleriyle eleştirdi.

Yeni zamla birlikte; Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı. Yapılan yüzde 30'luk zamla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 TL oldu.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV

Tuncay Özkan'dan Hızlı Tren Zammına Tepki: Türkiye Yönetilemiyor, Fatura Vatandaşa Çıkıyor
Tuncay Özkan'dan Hızlı Tren Zammına Tepki: Türkiye Yönetilemiyor, Fatura Vatandaşa Çıkıyor
Tuncay Özkan'dan Hızlı Tren Zammına Tepki: Türkiye Yönetilemiyor, Fatura Vatandaşa Çıkıyor
Tuncay Özkan'dan Hızlı Tren Zammına Tepki: Türkiye Yönetilemiyor, Fatura Vatandaşa Çıkıyor
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuncay Özkan'dan Hızlı Tren Zammına Tepki: 'Türkiye Yönetilemiyor, Fatura Vatandaşa Çıkıyor' - Son Dakika

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