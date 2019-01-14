Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı

Tunceli'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı

20 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Tunceli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Tunceli'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Tunceli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 10 şüpheliyi belirledi. Belirlenen şüphelilere yönelik bugün Tunceli merkezli Hatay, Kırklareli, Ankara, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Bursa ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün imamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Tunceli'ye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Tunceli, 3. Sayfa
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