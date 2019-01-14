Tunceli'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı
20 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Tunceli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Tunceli
merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri 10 şüpheliyi belirledi. Belirlenen şüphelilere yönelik bugün Tunceli merkezli Hatay
, Kırklareli
, Ankara
, İzmir
, Balıkesir
, Nevşehir
, Bursa
ve Sakarya
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün imamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.
Tunceli'ye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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