Tunceli'deki cenaze töreninde polisi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Tunceli'deki cenaze töreninde çıkan olayda polisi yaralayan şüpheli M.Ç.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Öte yandan başta HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 14.05.2022 günü terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve yurt dışında hayatını kaybeden bir şahsın defin işlemi yakınları tarafından yerine getirilmiştir. Defin işlemini provoke ederek ilimizde oluşan huzur ve güven ortamını bozmak isteyen, aralarında başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü, diğer illerden gelen HDP milletvekilleri ve yine çoğunluğu diğer illerden gelen kişilerin olduğu bir grup tarafından çıkarılmak istenilen olaylara da güvenlik kuvvetlerimizce anında müdahale edilmiş, hukuk çerçevesinde Valiliğimizce tüm tedbirler alınmıştır. Bu esnada, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu ilimizin huzurunu bozmak isteyen grup içerisinden bir şahsın atmış olduğu taşla kahraman bir arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman arkadaşımıza taş atan şahıs, derhal güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.Ç isimli şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi olup arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

"Tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur"

Açıklamanın devamında, "Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullanıldı. - TUNCELİ