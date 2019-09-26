Tunceli müzeye kavuşuyor

Terörle mücadeledeki başarının ardından sağlanan huzur ve güven ortamıyla çok sayıda turist ağırlayan Tunceli, 2 binin üzerinde tarihi eserin sergileneceği müzeye kavuşmak için gün sayıyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve doğasıyla meraklılarına eşsiz güzellikler sunan Tunceli, ilk kez kavuşacağı müzeyle daha cazip hale gelecek.

Restore edilerek 2 binin üzerinde eserin sergileneceği müzeye dönüştürülen tarihi kışla binası, Avusturya ve Almanya mimarisiyle tasarlandı. 1937 yılında tamamlanarak hizmete açılan bina, 1949'a kadar askeri kışla olarak kullanıldı.

Maliye Bakanlığına 1949'da devredilen ve 2015 yılına kadar 65 ailenin kaldığı memur lojmanları olarak kullanılan bina, 2005'te "erken cumhuriyet dönemi yapısı" özelliği göstermesi dolayısıyla Erzurum Bölge Kurulu tarafından tescillendi.

Müzede "Alevilik" gibi bölümler yer alacak

Yaklaşık bin 800 metrekare avluya sahip 5 bin 805 metrekare alandaki 4 bloktan oluşan yapının müzeye dönüştürülmesi için 2015'te başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kentin yazılı ve sözlü tarihi ile belge, evrak ve fotoğrafların bulunacağı müzede, "kütüphane", "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bölümleri yer alacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin açılmasıyla kentte önemli bir eksikliğin giderileceğini ve Tunceli'nin kısa sürede cazibe merkezi olacağını söyledi.

Tunceli'ye gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Ulaşoğlu, "Daha önce terörle anılan ve yıllardır bunun sıkıntılarını, olumsuz etkilerini yaşamış olan Tunceli son zamanlarda huzur kenti haline geldi. Özellikle ilimize giriş çıkış yapan yerli ve yabancı turist sayılarının artışı, yine ilimizdeki trafiğin artışıyla bunu rahatlıkla görebiliyoruz." diye konuştu.

"Müze, ilk ziyaret edilen duraklardan birisi olacak"

Ulaşoğlu, müzenin kentin merkezi ve en işlek bölgesinde yer aldığını, şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile Tunceli halkının da konumu itibarıyla müzeyi gezeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müzenin aktif hale gelmesiyle inanıyorum ki ilimizde ilk ziyaret edilen duraklardan birisi olacak. Buraya 'Kentin kalbinin attığı yer.' diyebiliriz. Elazığ Müzesindeki Tunceli'ye ait eserleri tespit ettik ve Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile paketleme ve kolileme çalışmaları yapıldı. Hali hazırda bin 500'ün üzerinde eser orada beklemekte. Yine ilimize diğer müzelerden gelecek eserlerle 2 binin üzerinde tarihi eser, teşhir ve tanzimi yapılarak kısa zamanda ziyaretçilerimizin görüşüne sunulacak."