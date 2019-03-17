Son Dakika Haberleri: Tünel İnşaatındaki Göçükte Yaşamını Yitiren İşçi Toprağa Verildi

Tünel İnşaatındaki Göçükte Yaşamını Yitiren İşçi Toprağa Verildi

1 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde tünel inşaatında meydana gelen göçük sonucu yaşamını yitiren işçi Ahmet Türkmenoğlu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi.

Tünel İnşaatındaki Göçükte Yaşamını Yitiren İşçi Toprağa Verildi, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde tünel inşaatında meydana gelen göçük sonucu yaşamını yitiren işçi Ahmet Türkmenoğlu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi.

Denizli'den Kadirli'ye getirilen Türkmenoğlu'nun cenazesi, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alındı.

Daha sonra Kızyusuflu köyü mezarlığına getirilen Türkmenoğlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 15 Mart'ta, İzmir, Aydın, Buldan, Pamukkale, Uşak ve Ankara hattından Antalya ve Muğla yönüne giden trafiğin Denizli şehir merkezine girmeden devamını sağlayacak Honaz Tüneli inşaatında göçük meydana gelmişti.

Göçük altından ağır yaralı kurtarılan Ahmet Türkmenoğlu, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Kadirli, Denizli, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:51:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tünel İnşaatındaki Göçükte Yaşamını Yitiren İşçi Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]