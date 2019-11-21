BAĞCILAR'DA 96 yıldır yaşatılan Türbe Dede Pilav Günü'ne 15 bin kişi katıldı. Çocukluğundan beri etkinliğe katıldığını söyleyen 86 yaşındaki Yıldız Sarıyer, "O zamanlar yokluk vardı. Koyun eti yerine tavuk yerdik. Pirinç yerine de evleri tek tek dolaşıp pişirmek için bulgur toplardık" dedi.

Türkiye – Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesinin ardından Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ne yerleşen Selanik göçmenlerinin 1923 yılından beri sürdürdüğü Geleneksel Türbe Dede Pilav Günü, 96. yılına girdi.

120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETİ VE 1.5 TON PİRİNÇ KULLANDILAR

Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe İstanbul'un dört bir yanından 15 bin kişi katıldı. Dede pilavının tadına bakmak isteyenler Hasan Gürsu Camii'nin etrafından uzun kuyruklar oluşturdu. Cami bahçesinde yapılan toplu duanın ardından 120 küçükbaş hayvanın etinden yapılan kavurma ve 1.5 ton pirinçle yapılan pilav davetlilere ikram edildi.

TÜRBE DEDE PİLAVI BİZE BAYRAM GİBİ GELİRDİ

Geleneksel Pilav Günü'ne katılan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin ile AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de kazanın başına geçip konuklara etli pilav dağıttı. Bu özel günün coşkusunu yaşayanlardan 86 yaşındaki Yıldız Sarıyer, "Çocukluğumuzda Türbe Dede Pilavı bize bayram gibi gelirdi. Sabah uyanınca heyecanla öğlen olmasını beklerdik. Anne babamızın elinden tutar bu alana gelirdik. Komşularımızla birlikte bize verilen ikramlardan yerdik. O zamanlar yokluk vardı. Koyun eti yerine tavuk yerdik. Pirinç yerine de evleri tek tek dolaşıp pişirmek için bulgur toplardık. Pilav pişerken kazanların başında izlerdik. Şimdi bolluk bereket var. İstediğin kadar yiyebiliyorsun. İnşallah hayatta olursam seneye de buraya geleceğim" dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Mahmutbey Selanikliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fuat Sarp da "Bu geleneği yaşatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.