Üye Girişi
TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ - Son Dakika

TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ

27.08.2021 10:34

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde turizmciler yangınlara erken müdahale için her mahalleye bir arazöz alımı için başlattıkları kampanya doğrultusunda ilk arazözü Göynük Mahallesi'ne alarak Kemer Belediyesi'ne teslim etti.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde turizmciler yangınlara erken müdahale için her mahalleye bir arazöz alımı için başlattıkları kampanya doğrultusunda ilk arazözü Göynük Mahallesi'ne alarak Kemer Belediyesi'ne teslim etti.

Geçen haftalarda ülke genelinde çıkan yangınlarda on binlerce hektar orman arazisi yok olurken, Kemer ilçesinde turizmciler yangınlara erken müdahale için her mahalleye arazöz alımı yapmaya karar verdi. Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı'na (KETAV) yapılan bağışlar ile her mahalledeki oteller güç birliği yaparken ilk arazöz alımı Göynük Mahallesi'ne yapıldı. Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen 'Bizim Sokak' toplantısında bir araya gelen turizmciler, satın alınan arazözü toplantıya katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teslim etti.

2008 model 12 tonluk su kapasitesi olan arazöz sadece Göynük Mahallesi'nde konuşlandırılacak ve herhangi bir yangın durumunda ilk müdahale için hazır halde bekletilecek. Arazöz alımları Kemer'in diğer mahallelerinde de tamamlanarak her mahallede aynı amaç ile birer arazöz bulundurulacak. Bunun yanında alınan karar ile her otel bir araçta minimum 10 yangın söndürme tüpü ve beraberinde yangına müdahale araç gereçlerinin hazır bulunduracak.

TOPALOĞLU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ OLDUĞU SÜRECE YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇ BİR ŞEY YOK

Toplantıya katılan ve arazözü teslim alan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ülkemiz zor günlerden geçiyor. İşte bir taraftan yangın, bir taraftan trafik kazaları, bir taraftan ise sel felaketi derken artık insanların birlik beraberlikte olmalarının tam zamanı. Bunun da en güzel örneğini Göynük'teki otelci arkadaşlarımız gösterdi. Çünkü bunlar her ay toplanarak Bizim Sokak diye bir toplantı yapar bölgenin sorunlarını oturup, tartışır ve çözüme ulaştırırdık. Onlar da zaten ellerini çabuk tuttular, aralarında bir birliktelik yaparak bir arazöz almışlar. Biraz sonra Kemer Belediyemize verecekler. Bu Göynük'te duracak ve Allah göstermesin yangın olduğunda müdahale edecek. Onun dışında da belediyenin işlerinde kullanılacak. Sonuç şu birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe yapamayacağımız hiç bir şey yoktur. Bunun da en güzel örneği Kemer'deki ve Göynük'teki otelcilerimiz gösterdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum dedi.

KETAV Başkanı turizmci Volkan Yorulmaz, Malumunuz Antalya'da ve Türkiye'nin belirli yerlerinde yangınlarla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. Özellikle turizm bölgelerinde. Burada en önemli konunda erken müdahale olduğunu anladık. Bu süreçte bunu iyice idrak ettik. Biz de Kemerliler olarak her bölgeye bir arazöz projemizi başlattık. İlk olarak da Göynük bölgemiz bunu aldı ve operasyona soktu. Bu vesileyle inşallah yangın için kullanmayız ama buna hazırlıklı olmak da gerekiyor. Dolayısıyla bu süreci bu sezonu da böyle geçirip inşallah bir daha hiç böyle yangınlar yaşamadan, hayatımıza devam ederiz. Yani bu memleket hepimizin memleketi. Her şeyi de devletten beklememek gerekiyor. Bizler de burada yaşıyoruz, burada ekmek yiyoruz, burada kazanıyoruz ve dolayısıyla tüm bölgedeki otelci arkadaşlarım bu konuya çok sıcak baktı ve hep birlikte bunu başlattık. Dediğim gibi Göynük, Beldibi, Çamyuva, Kiriş, Tekirova'da her bölge bir tane aracı alacak ve operasyona dahil edecek. Bunun yanında her otel kendi güvenliğinde acil müdahale için 7-8-10 durumuna göre, yerine göre yangın söndürme tüpü ve gerekli araç gereçler hazır bulunduruluyor, acil bir durumda hemen müdahale yapılıyor. Buna tüm otelci arkadaşlar hazır şu anda. İnşallah kullanmayız diye konuştu.

Toplantının yapıldığı otelin Genel Müdürü Cenker Yılmaz da Kemer otelleri olarak, Göynük otelleri olarak başkanımızın önderliğinde böyle bir kampanya başlatıldı. Biz de özellikle kendi alanımızdaki, ormanlık bir yer biliyorsunuz ki bu bölgenin en büyük özelliği Beydağları Milli Parklarının alt kısmındayız. Burası çok kıymetli, çok değerli ormanlarımız var ve onları korumak adı altında bütün otelci arkadaşlarla birlikte hızlı bir şekilde böyle bir yardım kampanyası başlatarak bölgemizin belki de Antalya'nın ilk arazözünü aldık ve bugün itibarıyla da belediyemize devrediyoruz. Tabii ki inşallah Allah kullandırmayı böyle bir sebep ile nasip etmesin diyoruz ama böyle bir süreç olursa kullanmak tabii durumunda kalabiliriz. Onun haricinde de belediyenin günlük aktivitelerinde, günlük etkinliklerinde Göynük bölgesinde kullanmak adı altında Göynük'teki otelci arkadaşlar burada durması için aldık. İnşallah tekrar söylediğim gibi bir yangında kullanmak nasip olmaz ama bunun haricinde günlük bütün faaliyetlerde bölgede kullanılacak dedi.

TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ
TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ
TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ
TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ

Kemer Belediyesi, Antalya, Yangın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı 12:09 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor 11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu 11:36 Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 11:15 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü 10:56 Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok 10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok

Son Dakika Haberleri
12:08 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık         
12:07
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:20:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement