Turizmin "gözde" havalimanlarından yaz döneminde 13,5 milyon yolcu uçtu - Son Dakika

Turizmin "gözde" havalimanlarından yaz döneminde 13,5 milyon yolcu uçtu

Yaz döneminde hava trafiğinin yoğunlaştığı İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana'daki havalimanlarından haziran, temmuz ve ağustosta 13 milyon 423 bin 290 yolcu seyahat etti.

Turizmin

Yaz döneminde hava trafiğinin yoğunlaştığı İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana'daki havalimanlarından haziran, temmuz ve ağustosta 13 milyon 423 bin 290 yolcu seyahat etti.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı tedbirlerle birlikte haziran ayından itibaren turizm merkezlerine yakın havalimanlarında hareketlilik yaşandı.

İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana'daki havalimanlarında, yaz boyunca yolcu ve sefer sayılarında diğer dönemlere göre önemli artış kaydedildi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, haziran, temmuz ile ağustos aylarında İstanbul Havalimanı'ndan düzenlenen seferlerle 3 milyon 933 bin 446 yolcu seyahat etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yazın 3 milyon 551 bin 240 yolcu kullandı. İstanbul'daki iki havalimanından toplam 7 milyon 484 bin 686 yolcu iç ve dış hat seferleriyle seyahat etti.

İstanbul'daki havalimanlarından bu yılın haziran-temmuz döneminde toplam 3 milyon 742 bin 755 yolcu geliş ve gidiş yapmıştı. Sadece ağustos ayında 3 milyon 741 bin 931 yolcunun İstanbul'dan uçtuğu hesaplandı.

Dünyada en çok tercih edilen tatil destinasyonlarından İzmir'de hizmet veren Adnan Menderes Havalimanı'nda, haziran, temmuz ve ağustos ayında yolcu yoğunluğu meydana geldi.

Yazın 1 milyon 476 bin 495 iç ve dış hat yolcusu havalimanından seyahat etti.

Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan yaz döneminde 2 milyon 513 bin 692 yolcu geliş-gidiş yaptı.

Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nı mevsim boyunca toplam 78 bin 491 yolcu misafir edildi.

Yaz döneminde, Muğla YDA Dalaman Havalimanı'ndan 635 bin 772 yolcu seyahat etti.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda haziran, temmuz ile ağustosta 604 bin 325 yolcu iç ve dış hat noktalarına uçtu.

Adana Havalimanı'nda yazın toplam 629 bin 829 yolcu hizmet aldı.

İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana'da bulunan toplam 8 havalimanından yaz döneminde 13 milyon 423 bin 290 yolcu seyahat etti.

Söz konusu havalimanlarından haziran ve temmuzda uçan yolcu sayısı 6 milyon 95 bin 918 olarak kayıtlara yansımıştı. Havalimanlarından sadece ağustos ayında 7 milyon 327 bin 372 yolcunun seyahat ettiği belirlendi.

İstanbul Havalimanı'nda yazın 35 bin 563 sefer

Türkiye'nin tatil destinasyonlarındaki havalimanlarında, yaz aylarında hava trafiği açısında da yoğun bir dönem geride kaldı.

Yazın, Atatürk Havalimanı'ndan 10 bin 198, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 28 bin 159 iç ve dış seferi icra edildi.

Salgın döneminde de dünyanın önemli havacılık merkezleri arasındaki yerini koruyan İstanbul Havalimanı'nda haziran, temmuz ile ağustosta iç ve dış hatta 35 bin 563 sefer düzenlendi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda söz konusu dönemde 13 bin 4 geliş-gidiş uçuşu yapılırken Antalya Havalimanı'ndaki sefer sayısı 17 bin 912 oldu.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan yazın 788 sefer düzenlendi.

Muğla YDA Dalaman Havalimanı'ndan 8 bin 328, Milas-Bodrum Havalimanı'nda da 8 bin 112 iç ve dış hat seferi icra edildi.

Adana Havalimanı'ndan haziran, temmuz ve ağustosta toplam 7 bin 725 uçuş yapıldı.

Turizm yerlerine yakın 9 havalimanından yaz döneminde 129 bin 789 seferin yapıldığı hesaplandı.

İstanbul, Haziran, Temmuz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizmin 'gözde' havalimanlarından yaz döneminde 13,5 milyon yolcu uçtu - Son Dakika

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