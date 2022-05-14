Türk Devletleri Teşkilatı medya forumu İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk dünyasına yönelik dezenformasyonla mücadele etmenin önemine işaret ederek, Türk Devletler Teşkilatı üye ülke medyaları arasında iş birliğinin zorunlu olduğunu söyledi.

Amreyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"nın açılışında bir konuşma yaptı.

"Gözlemci" ülkeler Macaristan ve Türkmenistan ile medyayla ilgili iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar aldıklarını belirten Amreyev, medya iş birliği alanında hem Türk Devletleri Teşkilatı altında hem de ikili düzeyde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Amreyev, Türkiye'de düzenlenen uluslararası medya forumunun her yıl tekrarlanması yönünde karar aldıklarını da bildirdi.

Türk Devletleri arasında medya çalışmaları konusunda değişim programlarının düzenleneceğini aktaran Amreyev, şöyle devam etti:

"Resmi haber ajanslarımız, televizyonlarımız iş birliğimizi daha da artıracak. Türk dünyasının medya alanındaki en büyük sorumluluğu, yanlış bilgi ve dezenformasyon ile mücadele etmek. Bu konuda çok daha güçlü iş birlikleri kurmak, tecrübe aktarımında bulunmak zorundayız. Halihazırda Türk dünyasında ortak çalışmalar yapılıyor. Bunların kalitesini daha da yükseltmek gerekiyor."

Amreyev, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin dijital medya konusunda yapacakları iş birliğinin üye ülke halklarını birbirine daha çok yaklaştıracağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Halklarımızın birbirini yakından tanıması, yakınlaşması için dijital medyaya önem vermeliyiz. Ortak televizyon yayınlarının yapılması, gündemimizdeki konulardan biri. Heyet başkanlarımız, uluslararası Türk haber kanalının kurulmasını da masaya yatırdı. Dolayısıyla medya iş birliği konusunda bugün çok ciddi toplantılar yaptık ve somut konularda adımlar attık."

"Türk dünyası medyasıyla iş birliği yapmak istiyoruz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Türk devletleri medya kuruluşları arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Türk Devletler Teşkilatının kurulmasından sonra bölgeye yönelik çalışmaların daha sistematik hale geldiğine dikkati çeken Hacıyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Dünyası Teşkilatı olarak bu toplantıda birçok meseleyi ele aldık. Özellikle haber ajansları, televizyon ve radyo kuruluşlarımız arasında nasıl bir iş birliği kurulacağını gündeme getirdik. Geçen yıl da medya kuruluşlarımız bir araya gelmiş, iş birliği konusunda nasıl stratejik bir yol haritası belirleneceğini konuşmuştu. Medya alanında yapılacak iş birlikleri, üye ülkelerin tarihi ve kültürel bağlarını daha da güçlendirmesine vesile olacaktır."

Hacıyev, Türk basınının Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle ilgili haberleri dünyaya duyurduğunu ve bu dönemde iki ülke basını arasında iyi bir ortaklığın oluştuğunu vurguladı.

Medya alanında Türkiye ile kurdukları bağı diğer teşkilat üyeleriyle de geliştirmek istediklerine işaret eden Hacıyev, şunları kaydetti:

"Bugün Karabağ Savaşı bitmiştir fakat Azerbaycan'a yönelik yanlış enformasyonu devam ediyor. Bu dezenformasyon ve kara propaganda savaşına karşı doğru habercilik yapan Türk kardeşlerime teşekkür ediyorum. Türk devletleri basın mensuplarına da Karabağ Savaşı'nda gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Türk dünyası medyası, Karabağ topraklarının kurtuluşu, zaferi için seferber oldu. Türk devletleriyle medya alanında olduğu gibi her alanda iş birliği yapmamız kaçınılmaz."

Hacıyev, Türk dünyası medyasının, sosyal medyada yanlış bilgiler konusunda daha aktif olması gerektiğini vurgulayarak, bu hususta iş birliğinin zorunlu olduğunu belirtti.