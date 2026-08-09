Türk Dilbilimci Derya Şahin Londra’daki uluslararası organizasyonda resmi sunucu olacak - Son Dakika
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Türk Dilbilimci Derya Şahin Londra’daki uluslararası organizasyonda resmi sunucu olacak

Türk Dilbilimci Derya Şahin Londra’daki uluslararası organizasyonda resmi sunucu olacak
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Türk dilbilimci Derya Şahin, 2 Eylül 2026’da Londra’da gerçekleştirilecek International Humanitarian Peace Award 2026’da “Official Presenter” olarak görev yapacak. Şahin, uluslararası katılıma sahne olacak organizasyonda sunuculuğun yanı sıra sahne editörlüğü ve protokol akışını da üstlenecek.

İngiltere’nin başkenti Londra, 2 Eylül 2026 tarihinde farklı ülkelerden üst düzey isimlerin katılacağı International Humanitarian Peace Award 2026 organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Institute of International Peace Leaders (IIPL) ile LOB’IN International tarafından organize edilen etkinlikte Türkiye’yi temsil edecek isimlerden biri de uluslararası çalışmalarıyla tanınan Türk dilbilimci Derya Şahin olacak.

Resmî afişte “Official Presenter” olarak duyuruldu

Organizasyon tarafından yayımlanan resmî afişte Derya Şahin’in görevi “Official Presenter” olarak açıklandı.

Şahin, gece boyunca farklı ülkelerden katılımcı ve konuşmacıların yer alacağı programın sunumunu gerçekleştirirken, aynı zamanda sahne editörlüğünü ve protokol akışını yönetecek.

Uluslararası bir organizasyonda üstlendiği bu görevle Şahin; dil bilimi, eğitim ve uluslararası iletişim alanındaki çalışmalarını bu kez Londra’daki uluslararası platforma taşıyacak.

20’den fazla ülkeden katılım bekleniyor

“Together for Peace, Humanity and Global Solidarity” temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin, 20’den fazla ülkeden katılımcıyı Londra’da bir araya getirmesi bekleniyor.

Organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Liberya, Nijerya, Fransa, Ürdün, İtalya ve Gambiya gibi ülkelerden bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri, dini liderler ve kanaat önderlerinin katılması planlanıyor.

Etkinlik, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) ve UN Global Compact vizyonuna atıfta bulunan barış, insani değerler ve küresel dayanışma temaları çerçevesinde düzenlenecek.

Derya Şahin’e uluslararası ödül

Derya Şahin, organizasyonda yalnızca resmî sunucu olarak görev almayacak. Şahin’in eğitim, dil bilimi ve uluslararası iletişim alanında gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla etkinlik kapsamında uluslararası düzeyde bir ödülle onurlandırılacak isimler arasında yer alacağı belirtildi.

Şahin’in alacağı ödülün kategorisi ve ayrıntılarının ise organizasyon programıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Londra’da Türkiye’yi temsil edecek

Uluslararası katılıma sahip etkinlikte sahne ve protokol yönetimi gibi önemli sorumlulukları üstlenecek olan Derya Şahin, farklı ülkelerden gelecek konukların yer aldığı programın ana sunuculuğunu gerçekleştirecek.

International Humanitarian Peace Award 2026, 2 Eylül 2026 tarihinde Londra’da gerçekleştirilecek.

Derya Şahin, İngiltere, Londra, Eylül, Son Dakika

Son Dakika İngiltere Türk Dilbilimci Derya Şahin Londra’daki uluslararası organizasyonda resmi sunucu olacak - Son Dakika

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