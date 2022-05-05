Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu

05.05.2022 15:28
Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu

İngiltere merkezli şirkete ait gemide birinci kaptan olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal kaybolduktan 2 buçuk gün sonra denizde bulundu. Denizcilik Genel Müdürlüğü kaptanın denizde balıkçılar tarafından bulunduğunu açıkladı.

Dünyanın bir çok ülkesinde gemilerde birinci kaptan olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal, 17 yıldır İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'nde çalışıyordu. Seçkal, şirkete ait 290 metrelik"Quorn" isimli yük gemisi ile Ocak ayında sefere çıktı. Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek üzere açıldı.

AİLESİ ENDİŞE İÇİNDE BEKLEDİ

27 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan sefer, 2 Mayıs'ta Erhan Seçkal'ın gemide bulunamaması üzerine durduruldu. Gemi çalışanları ilk olarak Seçkal'ın kamarasına baktı. Ancak Seçkal, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanlarında bulunamadı. Seçkal'ın Bali'nin kuzeyinde denize düştüğü tahmin edilirken İstanbul'daki ailesi için endişeli bekleyiş başladı. Kaptan Seçkal'ın düştüğü belirtilen bölgede çalışmalar başladı.

"LÜTFEN VATANDAŞLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Endişe içinde bekleyen Eşi Züleyha Seçkal, "Yaklaşık 4 yıl önce evlendik. Eşim Uzakyol Gemi Kaptanı olarak görev yapıyordu. Zodiac Maritime şirketinde 17 yıldır çalışıyordu. Bu seferi Ocak ayında başladı, 27 Mayıs'ta bitecekti. 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a yol almak üzere kalkış yaptılar. En son 2 Mayıs saat 02.53'te bana mesaj yoluyla 'Günaydın' yazdı. Aramızda hiçbir sorun yoktu, ailevi problemlerimiz de yoktu. Ertesi gün gemide ve denizde olmadığı şeklinde bilgi geldi. Kaybolduğunu tahmin ettikleri bölge Endonezya'nın Cava Adaları tarafı. En son deniz aramalarının devam ettiği söylendi" dedi.

Seçkal, "Gemi Liberya bayraklı bir gemi. Gemideki tek Türk benim eşim. Diğerleri farklı milletten insanlar. Belki düşmanlık besleyip itmişlerdir hiçbir şey bilgi alamıyoruz kamera görüntüsü de yok. Lütfen vatandaşınıza sahip çıkın. Ailesine kavuşması için ne gerekiyorsa yapın. Belki yaşıyordur, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan yardım istiyorum. 2 tane çocuğumuz var, 3 gündür ben yaşamıyorum. İki çocuğum da çok küçük yaşta. Allah'tan tek dileğim bulunması. Biz buradan daha fazla çağrı da bulunursak hızlı sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu

BALIKÇILAR TARAFINDAN BULUNDU

Ailenin endişeli bekleyişi sürerken sevindirici haber geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü kaptanın denizde balıkçılar tarafından bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Ramazan Bayramı günlerinde denizde mucize kurtuluş. Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal'ın 02.05.2022 tarihinde Bali Adası'nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiştir. Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalırken, balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılan Seçkal'ın durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.

YORUMLAR
500
Bakan Varank: Türkiye, 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı Bakan Varank: Türkiye, 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı

Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 15:52:35. #1.11#
SON DAKİKA: Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement