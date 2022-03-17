Türk heyeti New York'ta Bloomberg televizyonunu ziyaret etti - Son Dakika
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Türk heyeti New York'ta Bloomberg televizyonunu ziyaret etti

17.03.2022 21:22
Türk heyeti New York'ta Bloomberg televizyonunu ziyaret etti

NEW Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, New York'ta, ABD'nin önde gelen ekonomi kanalı Bloomberg yetkilileriyle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili görüşmelerde bulundu.

NEW Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, New York'ta, ABD'nin önde gelen ekonomi kanalı Bloomberg yetkilileriyle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'ye gelen heyet, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, New York'taki temaslarının ilk gününde, ABD'nin önemli ekonomi yayın kuruluşu Bloomberg'i ziyaret etti.

Ziyarete, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu'nun yanı sıra iş insanlarından İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ile Aynes AŞ Genel Müdürü Murat Hocalar katıldı.

Türk heyeti, Bloomberg yetkilileriyle Türkiye ile ABD arasındaki ticaret, diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler yaptı.

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Kaynak: AA

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