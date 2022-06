Libya'nın başkenti Trablus'ta açılan 12. Libya Yapı ve İnşaat Fuarı'na (Libya Build) Türk iş insanları yoğun ilgi gösteriyor.

Kuzey Afrika ve Avrupa'dan 12 ülkeden 300 firmanın katıldığı Libya'nın en büyük fuarını bu sene 12 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kurulan fuara Türkiye'den de sektörün önde gelenlerinden 34 firma iştirak ediyor.

Türk iş insanları Libya Build'i "beklentileri karşılayan fuar" olarak nitelendiriyor.

Ülkenin en köklü yapı fuarı

AA muhabirine konuşan Troy Expo Fuar Hizmetleri Şirketi Genel Müdürü Yüksel Senem, son 12 yıldır Libya Yapı ve İnşaat Fuarı'na Türkiye'den milli katılım düzeyinde iştirak ettiklerini söyledi.

Senem, bu sene Türkiye'den fuara katılan firmaların çoğunun enerji, beton santrali ve kapı pencere gibi genellikle altyapı sektöründen oluştuğunu söyledi.

"Katılımcılar genelde bu pazarda daha önce var olmuş Türkiye'nin lider firmaları. Pazar paylarını korumaya, aradan geçen 8 yıllık dönemdeki kayıpları kapatmaya ve yeni iş imkanları yaratmaya çalışıyorlar." diyen Senem, bunun için de en doğru adresin bu fuar olduğunu dile getirdi.

Senem, genel olarak organizasyon ve ilgiden memnun olduklarının altını çizerek, "Ülkenin en köklü yapı fuarı ve sektörün lideri diyebileceğimiz bir organizasyon. İtalya, Fransa, Türkiye, İspanya gibi ülkeler bu fuarda bulunuyorlar. Avrupa ve Kuzey Afrika'dan yoğun bir katılım olduğu için yer sıkıntısı da yaşıyoruz. Kısacası beklentileri karşılan bir fuar." diye konuştu.

İzmir Ticaret Odasından 8 şirket katılıyor

İzmir Ticaret Odası Plastik Komitesi Meclis Üyesi Fatih Keçeci, Yönetim Kurulunun kararıyla yurt dışındaki fuarlara üyelerini getirerek tanıtım yaptıklarını söyledi. İzmir'den 8 firmayla burada bulunduklarını aktaran Keçeci, daha önce Dubai ve Katar'da da bu tür fuarlara katıldıklarını kaydetti.

Katılımın çok iyi olduğunu, Türkiye'den alanının başarılı ve konuya çok hakim firmaların geldiğini söyleyen Keçeci, "Savaş sonrası 2012'de Komite olarak bu fuara ilk kez gelmiştik, inşallah seneye de geliriz. Her yıl bir fuara katılarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Libya şu anda savaş sonrası ana ihtiyaç malzemelerine gereksinim duyuyor. Doğru kişiler doğru fuara gelmiş, çok iyi işler olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında elektrik kesintilerinin arttığı ülkede çözüm jeneratör

Yaz aylarında havalarının ısınması ve insanların klimalara yüklenmesinden dolayı Libya'da elektrik kesintileri artıyor. Bu nedenle ülkede en fazla kullanılan alternatif enerji kaynağı olarak jeneratör öne çıkıyor.

Libya'da çok iyi bir konumda olduklarını belirten Aksa Jeneratör Orta Doğu Satış Müdürü Abdullatif el-Garbi, Libya'da devlet binaları ve özel şirketler gibi çok geniş bir alanda enerji hizmeti sunduklarını söyledi.

Garbi şunları kaydetti:

"Libya pazarında çok güçlü bir şekilde bulunuyoruz. Bu fuar aracılığıyla ülke pazarını daha iyi ve yakından tanımayı hedefliyoruz. Şirket olarak dünyanın her tarafında bulunmayı hedefliyoruz. Çin ve Hollanda'nın yanı sıra Amerika'da 2 tane fabrikamız bulunuyor. Talepleri karşılayabilmek için dünyanın her tarafında üretim yaparak var olmayı amaçlıyoruz. Farklı ülkelerde satış noktalarımız ve müşterilerimiz bulunuyor. Merkez olarak Türkiye'deyiz ancak üretim ve pazar açısından dünyanın farklı yerlerinde bulunmak her zaman daha avantajlı."

Açılışını Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin 30 Mayıs'ta yaptığı fuar, 2 Haziran'a kadar faaliyetlerini sürdürecek.