Türk Kızılaydan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımı

09.05.2022 12:59

Türk Kızılay, Afganistan'ın Bamyan vilayetinde ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Afganistan'ın Bamyan vilayetinde ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımında bulundu.

Bamyan'daki Afgan Kızılayında düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Bamyan Valisi Mevlevi Abdullah Serhadi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Kızılayın Kabil Ofisi yetkilileri katıldı.

Törenin ardından, Türkiye'den Afganistan'a, insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı amacıyla gönderilen "İyilik Trenleri"nin 4'üncüsünün taşıdığı malzemelerden bir kısmı burada yaşayan 350 aileye teslim edildi.

Ailelere, 50'şer kilogram un, 1'er battaniye ile her biri bakliyat, şeker, makarna, sıvı yağ ve çay içeren 22 kilogramlık gıda kolileri dağıtıldı.

5 bin tona yakın insani yardım ulaştı

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde organize edilip Afganistan'a gönderilen "İyilik Trenleri"nin getirdiği malzemelerin ülkenin her yerine ulaştırıldığını aktardı.

Türkiye'nin uzun yıllardır Afgan halkına yardım ettiğini ve Ağustos 2021'den itibaren de insani yardım faaliyetlerine ağırlık verdiğini aktaran Erginay, şunları kaydetti:

"Bunların en sembolik olanı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün yardımların toplandığı ve trenlerle Afganistan'a sevk edilen insani yardımlardır. En son 4'üncüsü geldi. Bin tondan fazla insani yardım taşımaktaydı. 4 tren toplam 5 bin ton insani yardım taşıyıp, Afganistan'a getirmiştir."

Türkiye ve Türk kurumlarının Afgan halkına yardımlarının süreceğini kaydeden Erginay, "Bugünün koşullarında Afganistan'ın ihtiyacı olan insani yardımlardır. Onun için bugünlerde insani yardıma odaklandık. İleride koşullar elverdiğince, imkanlarımız ölçüsünde farklı alanlarda yardımlara da devam edeceğiz. Türkiye her zaman Afganistan'ın ve Afgan halkının yanındadır ve böyle de devam edecektir." dedi.

Bamyan Valisi Mevlevi Abdullah Serhadi de Türkiye'nin İslam coğrafyasında yaşanan insani krizlerde her zaman Müslümanların yanında olduğunu belirterek, Afganistan'a yapılan yardımlar nedeniyle Türkiye ve Türk kurumlarına teşekkür etti.

Aileler yardımların sürmesini istiyor

AA muhabirine konuşan 9 çocuk babası Heveshan Hüseyin Ali, mesleğinin çiftçilik olduğunu ancak ekonomik kriz ve yaşanan kuraklık nedeniyle geçim derdi yaşadığını söyledi.

Türkiye ve Afganistan'ın dostu ülkelerden yardımlarını sürdürmesini isteyen Hüseyin Ali, "Ekonomik durumumuz sıfır. Hiçbir şeyimiz yok. Bu yardımı yapanlardan Allah razı olsun. Bunlarla bir süre geçineceğiz, sonrasında Allah büyüktür. İş güç yok. Kuraklık yaşıyoruz." dedi.

5 çocuk annesi Necibe Muhammed Ali de eşinin böbrek hastası olduğunu belirterek gözyaşları içerisinde, içinde bulunduğu yoksulluğu anlattı.

Yardımlardan dolayı Türkiye ve kurumlarına teşekkür eden Muhammed Ali, "Maddi imkanımız yok. Eşim de hasta, hiçbir gelirim yok. Hastalandı, böbreğinden rahatsız, Herat'ta şu an." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, törenin ardından 2000 yılında Taliban tarafından yıkılan ve Bamyan'ın tarihi değerlerinden olan Buda heykellerinin bulunduğu bölge ile sonrasında şehrin doğal güzelliklerinden Bend-i Emir'i gezip incelemelerde bulundu.

Yardımlar 34 vilayete dağıtılıyor

Afgan halkının içinde bulunduğu insani krizin hafifletilmesine katkı sunması için Türkiye'den yola çıkan ilk "İyilik Treni" 7 Şubat'ta Afganistan'a ulaşmış ve yardımların tüm vilayetlere dağıtımı başlamıştı. 4'üncü "İyilik Treni" ile gelen yardımların ülkedeki 34 vilayette dağıtımı sürüyor.

Türk Kızılaydan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımı

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Kaynak: AA

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