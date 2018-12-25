Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Manisa'ya Okul Yaptırıyor

Türk Kızılayı Manisa'ya Okul Yaptırıyor

1 saat önce

Manisa'da 8 Eylül İlkokulu bahçesine Türk Kızılayı, Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre Kaymakamlığı işbirliğiyle yeni bir okul kazandırılıyor.

Türk Kızılayı Manisa'ya Okul Yaptırıyor, System.String[]
Manisa'da 8 Eylül İlkokulu bahçesine Türk Kızılayı, Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre Kaymakamlığı işbirliğiyle yeni bir okul kazandırılıyor.

Yunusemre ilçesinde 8 Eylül İlköğretim Okulu yanına yapılacak 24 derslikli Kızılay İlkokulu'nun projesi tamamlandı.

Maliyetinin yarısı Türk Kızılayı yarısı ise Manisa Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak 24 derslikli projenin ilk kazması, 2019 yılında vurulacak.

Projenin sunum töreninde konuşan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, "Önceki yıllarda verdiğimiz sözleri yerine getirmenin verdiği gururu yaşıyoruz. Umarım bu okul Manisa'mıza ve gelecekte bu okulda okuyacak yavrularımıza hayırlı olur." dedi.

Türkiye'de Türk Kızılayı'nın ilk defa bir okul yaptıracağına dikkati çeken Manisa Kızılay Şube Başkanı Cemal Kahraman, projenin çok önemli ve öncü olduğunu belirterek, burada okuyacak çocukların gelecekte başarılı olmasını diledi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhammet Çetin de projenin tamamlandığını ve projenin 9 ila 10 milyon lira tutacağını ve tahminen 2 ay içinde başlayacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:54 Kaynak: AA

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