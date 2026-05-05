Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

05.05.2026 11:47
2026 Met Gala, "Fashion Is Art" temasıyla Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşti. Lena Mahfouf, cesur kıyafetiyle gecenin yıldızı oldu. Burc Akyol imzalı elbise, insan anatomisini sanatsal bir şekilde yansıttı.

New York'un kalbinde, Metropolitan Sanat Müzesi'nin ikonik merdivenleri bu yıl tarihin en iddialı gecelerinden birine sahne oldu. 2026 Met Gala, "Fashion Is Art" (Moda Sanattır) temasıyla kapılarını açarken, Fransız dijital ikon ve moda dünyasının parlayan yıldızı Lena Mahfouf (Lena Situations), kelimenin tam anlamıyla gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı. 

Geleneksel kırmızı halı anlayışını yıkan Mahfouf, cesur dekolteleri ve fütüristik çizgileriyle sadece bir kıyafet değil, bir "performans sanatı" sergiledi. "Commando" ve sütyensiz tercihiyle kameraların odağı haline gelen yıldız, modanın bedenle olan o karmaşık ve estetik bağını yeniden tanımladı. 

Burc Akyol İmzalı Heykelimsi Dokunuş: İnsan Formu Yeniden YorumlanıyorLena Mahfouf’un bu unutulmaz görünümü, modern modanın en yenilikçi isimlerinden biri olan Burc Akyol’un imzasını taşıyor. Tasarım, 2026 Met Gala teması olan "Costume Art" (Kostüm Sanatı) ile kusursuz bir uyum içerisindeydi. 

Temanın odak noktası olan "giydirilmiş vücudun merkeziliği", Akyol’un tasarımında somut bir hal almıştı.Elbisenin en çarpıcı noktası, Lena’nın göğüslerini adeta kavrayan iki gümüş el şeklindeki metalik büstiyerdi. 

Bu detay, insan anatomisinin sanatsal bir tasviri olarak hem kışkırtıcı hem de hayranlık uyandırıcı bir etki yarattı. Omuzları, sırtı ve karın bölgesini tamamen açıkta bırakan bu tasarım, kalçanın hemen üzerine oturan uçuk mavi dökümlü bir etekle tamamlanmıştı. 

Eteğin yanlarındaki yüksek kesimler ve ince askılar, "neredeyse çıplak" (near-naked) etkisini zirveye taşıdı.The Mark Hotel’den Merdivenlere: Bir Stil YolculuğuHaber merkezimize ulaşan bilgilere göre Lena, bu özel geceye her zaman olduğu gibi ünlülerin uğrak noktası olan The Mark Hotel’de hazırlandı. Otel çıkışında bekleyen kalabalık ve paparazziler, Mahfouf'un dışarı çıktığı an modanın yeni bir dönüm noktasına şahitlik ettiklerini anladılar.Bu görünüm, sadece bir "teşhir" değil, Burc Akyol’un sanat anlayışının bir dışavurumuydu. 

Akyol, tasarımında vücudu gizlemek yerine onu tasarımın bir parçası haline getirerek, Met koleksiyonundaki tarihi eserlere modern bir selam gönderdi. İnternet üzerindeki moda forumlarında ve sosyal medyada yapılan  yorumlar, bu kıyafetin "cesaretin sanatla buluştuğu nokta" olduğu yönünde birleşti.

Lena Mahfouf’un Met Gala 2026 performansı, modanın sadece giyinmek değil, bir duruş sergilemek olduğunu kanıtladı. Kimileri için "şoke edici" olarak nitelendirilse de, sanatın temel amacının duygu uyandırmak ve düşündürmek olduğu gerçeği değişmiyor. 

Burc Akyol’un metalik elleri, Lena’nın zarafetiyle birleşerek 2026’nın en ikonik karesini oluşturdu.

Louisa Jacobson, Dilara Fındıkoğlu imzalı dramatik tasarımıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken; Lena Mahfouf da Burç Akyol tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

İki Türk tasarımcının aynı gecede sergilediği bu gövde gösterisi, moda dünyasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Dilara Fındıkoğlu’nun tasarımları; geçmiş yıllarda Margot Robbie ve Cardi B gibi dünya yıldızları tarafından tercih edilmiş olması nedeniyle, bu yılki Met Gala’nın da en çok merak edilen ve yakından takip edilen moda olayları arasında yer alıyordu.

 Hem Akyol hem de Fındıkoğlu, 2026 Met Gala merdivenlerinde Türk tasarım gücünün sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlamış oldu."

