Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Malatya ve Şanlıurfa 'da törenler düzenlendi.Gaziantep'teki tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda yapıldı. Törende, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karaduman, tebrikleri kabul etti.Polis ekipleri, konvoy oluşturarak, şehir turu yaptı.KilisKilis'te Asri Mezarlık'taki Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi. Cumhuriyet Meydanı 'nda devam eden programda, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Recep Soytürk ve Şenses, alandaki stantları gezdi.Bu arada polis ekipleri, konvoy oluşturarak, şehir turu yaptı.AdıyamanAdıyaman'daki programda İl Emniyet Müdürü Metin Alper , İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mücahit Avkıran ve emniyet teşkilatı mensupları, Şehitlik Anıtı'na giderek dua etti. Hükümet Konağı önündeki törenle devam eden programda Alper, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Metin Alper, tören kürsüsünde, emekli polis memuru babası Servet Alper'i cep telefonuyla arayarak, Polis Haftası 'nı kutladı.Ardından açıklamalarda bulunan Alper, "Polis babanın oğlu olarak dünyaya geldim ve 49 yıldır da polis ekmeğiyle doydum, büyüdüm. Bunun ayrı gururunu yaşıyorum. Vatan ve millet sevdasıyla ay yıldızımın gökte dalgalanması için nazarını ebediyete dikerek kurulan Türk Polis Teşkilatımızın 174. yılını burada kutlamak için toplandık." dedi.Konuşmaların ardından Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ve İl Emniyet Müdürü Alper, pasta kesti.KahramanmaraşKahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı 'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törende konuşan İnci, Polis Teşkilatının büyük bir aile olduğunu söyledi.Teşkilat olarak terör örgütlerine karşı operasyonlarının devam ettiğini anlatan İnci, şöyle konuştu:"Başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kökleri kurutulana kadar mücadelemiz devam edecek. Her türlü ihanetin hesabı bir bir sorulacak. Genel asayişi sağlama noktasında da vatandaşın ve diğer kamu kurumlarının destekleriyle yapılan önleme faaliyetleriyle suç sayısı her geçen gün azalıyor. Narkotik suçlarla amansız mücadelemiz de devam ediyor."MalatyaMalatya'da Atatürk Caddesi 'nde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal , Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Urhal, teşkilatın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyerek ülkenin huzur ve güveninin sağlandığını belirtti.Emniyet Teşkilatının kurulduğu günden bu yana görevini başarılı şekilde yerine getirdiğine dikkati çeken Urhal, "Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek şehit olmayı yüce paye sayan Türk Polis Teşkilatımız, bu kutsal görevi, bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.Urhal, daha sonra beraberindekilerle Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.Şehitlerin kabirlerine çiçek bırakan Urhal, burada Anıt Defteri'ni imzaladı.Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ziyarette, İl Müftüsü Ümit Çimen de şehitler için dua etti.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Daha sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törenin ardından Tipioğlu ve beraberindeki emniyet mensupları, şehitlerin kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.Şehitlere dua edilmesinin ardından program son buldu.