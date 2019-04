Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya ve Çankırı'da törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya ve Çankırı'da törenlerle kutlandı.



Samsun'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ve polis dernekleri başkanları, anıta çelenk koydu.



Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bomba arama köpeği "Barut"un, arka ayaklarının üzerinde ayağa kalkması dikkati çekti.



Törenin sonunda Yavuz ile personel, anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.





Yavuz, tüm emniyet personelinin gününü kutladı.





Törenin ardından Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sürücülere ve yayalara çikolata ikramında bulundu.





Sinop



Sinop'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İskele Meydanı'nda devam eden törende konuşma yapan Dağdeviren, Emniyet Teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için mesai saati gözetmeksizin her zaman görevinin başında olduğunu söyledi.



Polisliğin zorlukları olduğunu ancak bir o kadar da kutsal bir görevi yerine getirdiklerini vurgulayan Dağdeviren, "Bu kutsal görevi yerine getirirken her daim yasalara uygun şekilde hareket edilmesi gerekir." dedi.



Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



Kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.



Kastamonu



Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ile Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk koydu.



Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Program, Çanakkale Gezici Müzesi ve fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.



Programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve vatandaşlar katıldı.



Çorum



Çorum'daki tören, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret eden Kolcu ve polisler, Çiftçi'ye çiçek takdim etti.



Vali Çiftçi, daha sonra valilik önünde bekleyen teşkilat mensuplarıyla tek tek görüşerek günlerini kutladı.



Etkinlikler kapsamında şehitler için Ulu Cami'de mevlit okutuldu, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Hatıra Ormanı'na 174 fidan dikildi.



Tokat



Tokat Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozarak kendilerine menfaat sağlamak isteyen bölücü terör örgütleri, adi suç grupları, organize suç şebekeleri, uyuşturucu madde kaçakçıları ve her türlü şer odaklarının Türk Polis Teşkilatının kararlı çalışmaları ve devletin sarsılmaz gücü karşısında yok olmaya mahkum olduklarını söyledi.



Topaloğlu, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.



Etkinliklere Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



Amasya



Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, burada yaptığı konuşmada, polisin Anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin verdiği yetki ile görevini yaptığını, milletin güvenliği için gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmediğini vurguladı.



Daha sonra Bulut, şube müdürleri ve Emniyet Müdürlüğü personeliyle Vali Osman Varol'u makamında ziyaret ederek, Polis Haftası'nda Amasya'da yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.



Ayrıca Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde de program düzenlendi.



Çankırı



Çorum İl Emniyet Müdürü Saadetin Aksoy ve Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ile polisler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene polis kıyafeti giyen engelli öğrenciler de katıldı.



Anıttaki törenin ardından polisevinde kokteyl düzenlendi.



Etkinlikler kapsamında teşkilat mensuplarınca Türk Kızılayına kan bağışında bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu

Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar

Talihsiz Gencin Omzuna Korkuluk Demiri Saplandı